Donald Trump ni zares verjel, da bi lahko postal predsednik ZDA, v predvolilni tekmi pa se v njegovem štabu niso obremenjevali z etičnimi vprašanji in morebitnimi kršitvami zakonov, saj niso pričakovali zmage, poraženci pa v Ameriki itak nikogar ne zanimajo. Takšna je na kratko popotnica eksplozivni novi knjigi o Trumpu izpod peresa novinarja Michaela Wolffa. Ta se je v ozadje dogajanja med volilno kampanjo in kasneje še v Beli hiši prebil prvenstveno prek Steva Bannona, ki je bil očitno eden njegovih virov in je dal avtorju tudi številne citirane izjave.

Bannon je bil v zadnjih treh mesecih predlanskega leta vodja Trumpove kampanje in potem kratek čas glavni predsednikov politični strateg. Po poletnih rasističnih izpadih v Charlottesvillu in Trumpovem medlem odzivu nanj, ko je enačil protirasistične protestnike s skrajnimi desničarji, je bil Bannon prisiljen zapustiti Belo hišo. Kot predsednikov zaupnik je bil odkrit supremacist spoznan za najbolj odgovornega za neprimeren odziv Bele hiše, po slovesu iz nje pa je objavil vojno republikanskemu esteblišmentu, a je še vedno veljal za podpornika Trumpove agende.

Trump o izgubljeni pameti Z Wolffovo knjigo Ogenj in bes: Znotraj Trumpove Bele hiše, ki bo predvidoma na policah prihodnji teden, z najbolj udarnimi odlomki pa so v sredo že postregli ameriški in svetovni mediji, se je Bannon prelevil v glavnega Trumpovega sovražnika. Bela hiša mu očita kršitev sporazuma o zaupnosti in nerazkrivanju informacij, dodatno pa tudi klevetanje oziroma obrekovanje. Zahteva, da preneha s svojim ravnanjem, in napoveduje pravne ukrepe. Sam Trump je v sredo prekinil vsakršen stik z nekdanjim svetovalcem. »Steve Bannon nima nič z mano ali mojim predsedovanjem. Ko je bil odpuščen, ni izgubil le službe, izgubil je pamet,« je zapisal v sporočilu za javnost in dodal, da je bil le uslužbenec, ki je delal zanj, ko je že osvojil nominacijo in premagal 17 republikanskih kandidatov. »Zdaj, ko je ostal sam, se Steve uči, da zmagovati ni tako lahko, kot je videti po moji zaslugi. Steve je naredil zelo malo za našo zgodovinsko zmago, ki so jo prinesli pozabljeni možje in žene te države,« je pribil Trump. Charles Harder, predsednikov osebni odvetnik, je dejal, da zdaj iščejo pravne poti za preprečitev izida knjige, ki že po objavljenih kratkih odlomkih obeta uničujočo sliko Trumpovega prihoda v Belo hišo in njene nefunkcionalnosti.

Bannona bo težko utišati Po navedbah Reutersa so predsednikovi odvetniki Bannonu poslali opozorilno pismo z zahtevo, da ne razkrije nobene zaupne informacije, ter navedli, da je v razgovorih z Wolffom podal vrsto obrekljivih izjav o Trumpu, njegovi družini in volilni kampanji. Z morebitno tožbo zaradi klevet so zagrozili tudi avtorju knjige in njegovemu izdajatelju. Bela hiša je tudi napovedala, da odslej ne bo dovoljeno v vladno Zahodno krilo vnašati nobenih elektronskih naprav, vključno z mobilnimi telefoni. Ukrep je upravičila z varnostnimi zahtevami, a ga večina povezuje z Bannonom. Bradley Moss, washingtonski odvetnik, specializiran za vprašanja nacionalne varnosti in varnostno zakonodajo, pa meni, da ima zaradi zahtevane transparentnosti in svobode govora vlada mnogo manj zakonskega manevrskega prostora za utišanje Bannona, kot ga imajo v takšnih primerih zasebna podjetja.

Tožba Bannonovega predhodnika Za pestro ponovoletno dogajanje v Washingtonu je v sredo poskrbel še Bannonov predhodnik na čelu Trumpove volilne kampanje Paul Manafort. Vložil je civilno tožbo proti pravosodnemu ministrstvu in posebnemu tožilcu za preiskavo domnevnega ruskega vmešavanja v ameriške volitve Robertu Muellerju zaradi prekoračitve pooblastil. Vendar ima tožba malo upanja za uspeh, saj Muellerjeva pooblastila niso omejena le na rusko afero, ampak lahko preiskuje vsako kaznivo dejanje, na katero pri svojem delu naleti.

Najodmevnejše trditve v knjigi Bannon trdi, da je Trump vedel za sporni sestanek z rusko odvetnico, ki je ponudila informacije o Hillary Clinton. Nihče v kampanji ni verjel, da lahko Trump zmaga. Ko vendarle je, je bil prestrašen, Melania je jokala. A ne od sreče. »Kakšen preklet idiot,« je izdavil medijski mogotec Rupert Murdoch po pogovoru s Trumpom. Ivanka Trump se pred prijatelji norčuje iz očetove pričeske. S soprogom Jaredom Kushnerjem ima dogovor, da kandidira za predsednico, če bo priložnost. Trumpu se je Bela hiša zdela strašljiva. Sobaricam prepoveduje, da se dotikajo stvari, zahteva, da sam menja rjuhe. Trump dokumentov niti ne preleti in ne dojema informacij. Nekateri verjamejo, da je v tem pogledu polpismen. Hvalil se je, da je spal z ženami prijateljev in da se za to splača živeti. Omogočal naj bi jim, da so poslušale njegove telefonske pogovore z njihovimi soprogi, v katerih je napeljeval k seksu in upal, da bodo rekli kaj napačnega.