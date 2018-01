Ali bo učitelj verouka na osnovni šoli Matija Gubca v Zagrebu Krešimir Bagarić zaradi svojega predbožičnega nagovora učencem osmega razreda končal na sodišču, še ni povsem jasno. Vse je odvisno od tega, ali bodo preiskovalci v njegovem nastopu našli elemente sovražnega govora in ali bodo našli otroka, ki se ne bo ustrašil javnega pljuvanja in groženj, ker je pripravljen pričati na sodišču, kaj dejansko je veroučitelj dejal pri uri verouka, kamor hodi večina hrvaških šolarjev, čeprav gre zgolj za izbirni predmet. Malo je namreč tistih staršev, ki se ne bojijo stigmatiziranja otrok, ki ne hodijo k verouku, ki poteka v šolskih prostorih.

Kriva sta Mesić in Pusić

Trenutno je Krešimir Bagarić v petnajstdnevnem preiskovalnem zaporu, hrvaška javnost pa na nogah in globoko razcepljena okrog tega, ali je mladi učitelj verouka res šel čez vse meje dobrega okusa in osmošolčkom postregel z eklatantnim primerom sovražnega govora, ali pa je zgolj dejal tisto, kar Hrvati dejansko mislijo, a si pod pritiskom »zlagane politične korektnosti«, kot pravijo desno usmerjeni nacionalisti, tega ne upajo povedati.

Bagarić je na uri verouka, predvsem v povezavi z obsodbo srbskega generala Mladića in samomorom hrvaškega generala Praljka na haaškem sodišču, osmošolcem razlagal, da so Hrvati bedaki, ker niso v vojaški operaciji Nevihta, s katero so osvobodili večji del Hrvaške, odprli bežečim Srbom dva koridorja (proti Reki in Zagrebu) in ko bi prišli do tja, bi jim nasadili glave na kole, vkorakali na prej zasedeno ozemlje in tako za vedno rešili srbsko vprašanje na Hrvaškem.

Bagarić je otrokom hvalil generala Mladića, sicer zaradi vojnih zločinov obsojenega na dosmrtni zapor, ker je pokazal, »kako se bojuje za svojo očetnjavo«, za razliko od nekaterih Hrvatov, ki so poslali na sodišče v Haag svoje najboljše ljudi, pa še obremenilno dokumentacijo, na temelju katere so bili mnogi tudi obsojeni. Učitelj verouka je bil zelo konkreten in »slikovit«; največja krivca za to, kar se je dogajalo Hrvatom v Haagu, sta nekdanji predsednik Stipe Mesić in nekdanja zunanja ministrica Vesna Pusić, ki si za svojo izdajo zaslužita strel v čelo in da se ju vrže v prvo greznico. Preklel ju je pred 15-letniki in vse ostale njima podobne »izdajalce«, vse do sedmega kolena in dejal, nič kaj v duhu krščanske ljubezni, da zaradi tega ni bolj bednega naroda na svetu, kot so Hrvati.

Ta sovražni govor verjetno ne bi bil opažen v javnosti, če ga dve učenki ne bi posneli in potem posnetek dali nekaterim hrvaškim medijem. Tudi med samo preiskavo dogodka, ki je po objavi posnetka razburil hrvaško javnost, se je nekdo očitno zelo trudil, da hud incident ne bi dobil sodnega epiloga. Preiskovalci so namreč vprašali starše samo štirih otrok, ali bi jim dovolili pričati, in ker so ti odklonili, je bilo že videti, da »prič« ne bo, brez njih pa tudi sojenja ne. Toda pred dnevi so starši dveh učencev sporočili, da bodo dovolili otrokoma pričati in da se šele zdaj oglašajo, ker jih preiskovalci sploh niso vprašali, ali bi dovolili otrokoma stopiti na mesto za priče.

Po spletu in v nekaterih medijih pa so se že začeli oglašati tisti, ki v veroučnem govoru ne vidijo nič spornega oziroma poskušajo opravičiti Bagarića, da so ga iztirili nedavni dogodki na haaškem sodišču, ki je znova naredilo veliko krivico Hrvatom. Cerkev se je na drugi strani zelo pozno in zelo ogradila od izrečenega na uri verouka. Nekaj ravnateljev osnovnih šol pa je Bagarića celo branilo. Na spletu je čedalje več tudi anonimnih verbalnih napadov in groženj staršem, ki bodo dovolili svojim otrokom pričati, kaj vse je Bagarić govoril.

Ministrica za šolstvo Blaženka Divjak je poslala v šolo skupino psihologov, naj se pogovorijo z učitelji, starši in učenci, a kaj več, pravi, ne morejo narediti. Še najmanj lahko na šoli odstavijo učitelja verouka, kajti to po meddržavnem sporazumu z Vatikanom lahko naredijo samo hrvaški škofje. Oni pa molčijo. Ne prvič.