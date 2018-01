Ljubljanske radiatorje bi lahko greli odpadki

Številke kažejo, da je čas debelih krav za ljubljanska javna podjetja dokončno mimo. Snaga je že drugo leto zapored končala globoko v rdečih številkah. Predlani z dobrima dvema milijonoma, lani pa z več kot štirimi milijoni evrov izgube. Čeprav poslovni načrt za letošnje leto napoveduje minimalni dobiček, je ta napoved precej negotova, odvisna pa bo od dodatnih količin odpadkov, ki naj bi jih v regijski center za ravnanje z odpadki na Barju pripeljale nove občine, predvsem pa od stroškov, ki jih bo družba imela z oddajo preostanka odpadkov za sežig. Vprašanje precejšnjega dela teh odpadkov še vedno ni rešeno, saj so edino Saubermacherjevo ponudbo za prevzem v Snagi pred kratkim zavrnili, ker je bila bistveno previsoka. V podjetju imajo ironično največ težav prav z oddajo bolj kaloričnega dela odpadkov, ki so ga še pred nekaj leti sežigalnice, toplarne in cementarne kupovale. Danes so razmere na trgu očitno drugačne: objekti za termično obdelavo v naši bližini so bolj ali manj zapolnjeni, zato si lahko prevzemniki privoščijo navijanje cen.