Marcus Hartmann, Bisnode, Swan Insight: Informacija sama po sebi je brez vrednosti, pomemben pa je uvid

Marcus Hartmann je direktor skupine Bisnode na področju analitike. Kot podjetnik in izvršni direktor vso svojo poklicno kariero deluje v sektorju podatkov in analitike ali pa v povezavi z njim. V preteklosti je bil zaposlen v InFoScore Management, Arvato in Experian, od leta 2012 dela v skupini Bisnode. Na delovnih mestih je zasedal položaje vse od odgovornega za podjetniški razvoj pa do izvršnega direktorja. Delo ga vodi po vsem svetu, kjer pomaga podjetjem hitreje in laže vstopiti v svet podatkov. Zadolžen je bil za vzpostavitev globalne divizije za analitiko v skupini Bisnode, ki sega vse od New Jerseyja v ZDA do Chennaia v Indiji.