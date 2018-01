Ocenjujejo, da ima 422 milijonov ljudi na svetu diabetes, kar dve milijardi ljudi pa ima indeks telesne teže višji kot 25, kar kaže, da so pretežki ali debeli. Tako diabetes kot prekomerna telesna teža sta dejavnika tveganja za razvoj različnih rakov, saj visok inzulin, krvni sladkor, kronično vnetje, iztirjenje estrogena in drugih spolnih hormonov škodljivo vplivajo na telo. Ker se število ljudi, ki zbolijo za diabetesom ali so pretežki, v svetu povečuje, se bo povečevalo tudi število bolnikov z rakom.

V prvo tovrstno študijo – nedavno so jo objavili v reviji Lancet – ki so jo izvedli raziskovalci Imperial Collegea v Londonu in Mednarodne agencije za raziskovanje raka, so avtorji vključili vse na novo obolele za 18 vrstami rakov med letoma 1980 in 2012 v 175 državah in jih povezali z obolevnostjo za sladkorno boleznijo in debelostjo. Največ ljudi je za rakom, ki ga lahko pripišemo debelosti ali sladkorni bolezni, zbolelo v zahodnih državah in nato v vzhodni in jugovzhodni Aziji. V srednje in manj razvitih državah opažajo manj obolevnosti za rakom, a v teh državah skokovito narašča število sladkornih bolnikov in debelih. Raziskovalci napovedujejo, da se bo glede na naraščanje števila obolelih z diabetesom in debelih v svetu število obolelih za rakom do leta 2025 povečalo za več kot 30 odstotkov pri ženskah in za 20 odstotkov pri moških, če države ne bodo poskušale omejiti epidemije teh novodobnih bolezni, povezanih z nezdravim življenjskim slogom.

Globalno sta najpogostejša raka, ki ju pripisujejo debelosti in sladkorni bolezni, rak jeter in rak endometrija. Diabetes je povezan tudi z rakom debelega črevesa, trebušne slinavke, žolča in dojk. Visok indeks telesne teže pa povezujejo z multiplim mielomom, rakom debelega črevesa, žolča, dojk, jajčnikov, želodca, ščitnice ter grla in požiralnika. Vse več je raziskav, ki diabetes povezujejo tudi z mielomom, rakom mehurja, ledvic ter grla in požiralnika, kar pomeni, da pričujoča študija morda podcenjuje breme raka zaradi diabetesa.

Znanstveniki opozarjajo, da je tako diabetes kot prekomerno telesno težo mogoče preprečiti z različnimi ukrepi, na ravni posameznikov, skupnosti, zdravstvenega sistema in javnozdravstvenih politik. A potrebujemo več odločnih ukrepov, ki bodo pomagali ljudem ohranjati primerno telesno težo vse življenje, izvajati pa jih je treba začeti že v zgodnji mladosti. lo