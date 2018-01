Več kot deset let po odmevnih goljufijah z uvozom nafte in množičnem utajevanju trošarinskih dajatev se bosta morala na ljubljanskem okrožnem sodišču zagovarjati Stane Kopač in Jani Potokar. Zadnji se je prav zaradi trošarinskih goljufij znašel med največjimi davčnimi dolžniki v državi z več kot dva milijona evrov visokim dolgom, v sodni preiskavi pa je povedal, da je imel v kritičnem času težave s trdimi drogami in bil tudi zaprt. Pri spornih poslih naj bi odigral le vlogo slamnatega direktorja podjetja, ki naj bi ga v resnici vodil Stane Kopač.

