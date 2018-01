Po 1400 mejnih incidentih v Piranskem zalivu od razglasitve arbitražne odločbe in nadaljnjimi 17 po preteku roka za njeno uveljavitev so sporočila Slovenije sosednji Hrvaški in evropski komisiji tudi na posvetu slovenske diplomacije ostajala enaka. Slovenija bo še naprej izvajala arbitražno odločbo na njej dodeljenem ozemlju, uradna Ljubljana želi dogovor s prijateljsko Hrvaško o uveljavitvi arbitražne odločbe, od komisije pričakuje pomoč pri tem dialogu. Dva osrednja nosilca slovenske zunanje politike, predsednik države Borut Pahor in zunanji minister Karl Erjavec, ki sta danes kot govorca nastopila na posvetu diplomatov na Brdu pri Kranju, sta se v teh sporočilih načeloma dopolnjevala.

Erjavec ponovil grožnje Hrvaški Minister Erjavec je ponavljal že znana stališča, ki so se gibala med opominjanjem, da Hrvaška ne ve, kaj pomeni neuresničevanje arbitražne odločbe, do tega, da Slovenija ne bo privolila v novo risanje meje med državama, saj je bila ta določena z arbitražno razsodbo. Tako se je vnovič odzval na besede hrvaške zunanje ministrice Marije Pejčinović Burić, ki je v preteklih dneh menila, da je meja med državama že obstajala po osamosvojitvi leta 1991. Proti Hrvaški je spet usmeril grožnjo s slovensko blokado njenih prizadevanj za članstvo v schengnu in v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Ta grožnja bo pogojena, vse dokler Hrvaška ne bo uresničevala arbitražne razsodbe in bo Erjavec minister v slovenski vladi. Medtem ko je slovenska veleposlanica na Hrvaškem Smiljana Knez zagotavljala, da alternative arbitražni razsodbi ni, je veleposlanik pri stalnem predstavništvu Slovenije pri EU Janez Lenarčič menil, da se Sloveniji ni treba pretirano zanašati na evropsko komisijo, saj da lahko na osnovi prava EU in mednarodnega prava ukrepa tudi sama.