Z zajtrkom na izviren način spodbujajo predvsem vračanje slovenskih strokovnjakov naravoslovja v domače okolje, v pripravi pa sodelujejo z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom RS ter Društvom v tujini izobraženih Slovencev Vtis. Na zajtrku se lahko strokovnjaki seznanijo s kariernimi priložnostmi v domačem okolju in dobijo konkreten vpogled v širok nabor izzivov, s katerimi se soočajo strokovnjaki v Novartisu. »Strokovnjaki, ki se izobražujejo ali že delajo v tujini, se za vrnitev navadno odločijo takrat, ko spoznajo, da bodo tudi v domačem okolju lahko uresničili svoje poklicne ambicije,« je poudaril Samo Roš, direktor kadrov in član uprave Leka. Prvih dveh zajtrkov se je udeležilo več kot 150 slovenskih strokovnjakov iz tujine, zaposlitev jih je dobilo petnajst. S številnimi pa ostajajo v stiku, saj se v farmacevtski industriji nenehno pojavljajo novi poklicni izzivi in nove priložnosti za strokovno rast.