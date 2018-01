»Česa takšnega ne vidiš vsakdan, kajne?« je dejal gospod in se s fotoaparatom sklanjal nad korita Soče, da bi ujel redko mogoče posnetke. »To se zgodi enkrat na četrt stoletja,« je modroval drugi. Možnost vpogleda v drobovje akumulacijskega jezera na Mostu na Soči je bila danes fascinantna in ob njem se je trlo ljudi. Za pravo ponovoletno atrakcijo so poskrbeli v Soških elektrarnah Nova Gorica, saj so zaradi popravila zapornic odprli jez v Podselu in začeli prazniti veliko mostarsko jezero. Že danes je bilo vode v njem le za vzorec, jutri naj bi skozenj tekla le še običajna struga Soče. Tako prazno jezero so lahko domačini in obiskovalci nazadnje opazovali leta 2000.

Odtekla voda pokazala ostanke vojne Branko Fortunat je iz sosednje vasi že navsezgodaj zjutraj prišel pogledat stanje. Navdušeno je kazal, kako je odtekla voda v koritih Soče znova razkrila nekdanje kaverne avstrijske vojske med prvo svetovno vojno. »Poglejte tam dolvodno, tam so ostanki nekdanjega mostu čez Sočo, ki so ga v prvi svetovni vojni imeli za rezervo, če bi osrednjega porušila. Takšnih rezervnih mostov je bilo še več,« je kazal na kamnito zložbo v koritih pri sotočju Soče in Idrijce ter povedal, da je jezero podobo Mosta na Soči popolnoma spremenilo šele leta 1939. Takrat, v času okupacije, so Italijani v Podselu za potrebe hidroelektrarne v Doblarju zgradili 40 metrov visok jez, za njim pa se je nabralo 80 hektarjev veliko akumulacijsko jezero. Vse odtlej voda pod sabo skriva nekdanjo cesto po dolini, kaverne, mostove, nekdanjo globoko vrezano strugo, ob kateri je stal celo mlin… Svoje dno znova razkrije le približno vsakih dvajset let, ko Soške elektrarne jezero izpraznijo zaradi čiščenja, vzdrževalnih del ali novogradenj v verigi elektrarn na Soči. A če jezero marsikaj zakriva, je Mostarjem prineslo tudi veliko turistično priložnost. »Jezero je prineslo veliko pozitivnega, razvil se je turizem, kajakašem ponuja možnost treningov, okrog njega vodi pešpot,« je našteval starosta mostarskega turizma Darij Vouk. V svojih šestdeset in nekaj letih je imel trikrat priložnost videti tako izpraznjeno jezero. Ko je polno, je dolgo sedem kilometrov, na najširšem delu široko 600 metrov, najgloblja točka doseže 32 metrov. »Gasilci pravijo, da so s sonarjem tukaj pod mostom izmerili globino 27 metrov. Me prav zanima, ali bo držalo, ko bo voda odtekla,« se je na starem kamnitem mostu, ki naj bi ga v kratkem porušili, spraševal Fortunat. Sam je zaljubljen v jezero, po njem vesla že 40 let in zna povedati, da se jezero z leti tudi spreminja oziroma postaja vse bolj umirjeno. »Včasih nisi mogel veslati vse do pokopališča v Tolminu, danes pa je tako mirno, da je to povsem mogoče,« je pojasnil.