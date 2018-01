Če je kdo menil, da Poslednji jedi glede na razdeljenost gledalcev ne bo dosegel prihodkov predhodnikov, se je motil. Čeprav so bili največji oboževalci zbegani nekako tako kot Hitler v parodiji na temo Poslednjega jedija, ko v filmu Bunker obupuje, da je bil film čudovit, a obupen hkrati, je Poslednji jedi ta teden presegel milijardo dolarjev kinematografskega izkupička. V ZDA je do srede zaslužil več kot 530 milijonov dolarjev, skoraj enako pa tudi na drugih trgih, s čimer je prišel do 1,054 milijarde dolarjev zaslužka. In to le po treh tednih predvajanja in brez Kitajske, kjer ga bodo začeli predvajati danes in bo prinesel še nekaj dodatnih sto milijonov. Osmi film iz franšize bo po dobičku presegel spin off iz predpreteklega leta Zgodba Vojne zvezd: Rogue One, ki je zaslužil 1,056 milijarde dolarjev, težko pa bo ulovil sedmo epizodo Sila se prebuja iz leta 2015, ki je skočila čez dve milijardi.

Disneyju, ki ga je Lucas prezirljivo opisoval kot zasužnjevalca, ni smelo biti vseeno za gledalce. Vojno zvezd je od Lucasa odkupil za štiri milijarde dolarjev, zato je bil njegov glavni cilj, da si vložek čim prej povrne, tega pa ne bi mogel storiti, če ne bi prisluhnil publiki in najbolj gorečim privržencem te znanstvenofantastične sage. Ti so bili Vojni zvezd vselej zvesti, vedno pa so, kar ni nepomembno, radi zapravljali tudi za blago, ki je bilo povezano z njo, od majic do igrač, med katerimi je zadnji hit ptica porg, ki so jo predstavili v Poslednjem jediju.

V načrtu še najmanj šest filmov

Lucas je posnel šest epizod Vojne zvezd oziroma dve trilogiji, od katerih je bila druga med gledalci in kritiki sprejeta precej slabše, a se to ni poznalo v blagajniškem izkupičku, saj nobena od šestih epizod z izjemo Jedijeve vrnitve iz leta 1983 ni padla pod pol milijarde dolarjev zaslužka. Novo upanje, Imperij vrača udarec, Jedijeva vrnitev, Grozeča prikazen, Napad klonov in Maščevanje sitha so si sledili v letih 1999, 2002 in 2005, to pa je bilo tudi zadnjič, ko je bil pod Vojno zvezd kot režiser podpisan George Lucas.

Lucasovo slovo je bilo sladko in dobičkonosno. Maščevanje sitha je prineslo 850 milijonov dolarjev, a Disney je hotel več. In ker Disney, ki je že drugo leto zapored presegel šest milijard dolarjev prihodkov, ve, kako se streže stvarem oziroma hitom za majhne in velike otroke, je vedel tudi, kaj mora storiti, da bo prebil mejo milijarde dolarjev. Prisluhnil je gledalcem in staro sago posodobil tako, da bo to kar najmanj boleče tudi za največje oboževalce, na roko pa jim je šlo tudi to, da je od zadnjega filma minilo kar deset let. Deset let lakote so potešili tako, da so v sago poleg novih obrazov vrnili člane izvirne igralske zasedbe Marka Hamilla (Luke Skywalker), Carrie Fisher (princesa Leia) in Harrisona Forda (Han Solo), režijo pa najprej zaupali J. J. Abramsu, trenutno najstabilnejšemu proizvajalcu znanstvenofantastičnih hitov, in nato še Rianu Johnsonu, ki z visokoproračunskimi filmi doslej še ni imel izkušenj. Obe odločitvi sta se izkazali za dobri, Ridley Scott, ki je okrcal Disney, češ da je prekleto neumen, ker za Vojno zvezd najema režiserje, ki še ne znajo delati z visokimi proračuni, pa zdaj lahko umolkne.

Disney ima z Vojno zvezd še velike načrte. Potem ko je odkupil franšizo, je obljubil tri filme, ki bodo nadaljevali zgodbo Vojne zvezd, ter tri samostojne izpeljanke. Potem ko je posnel dve epizodi Vojne zvezd in Rogue One: Zgodbo Vojne zvezd, ki so skupaj prinesle več kot štiri milijarde dolarjev, je številke nekoliko spremenil in napovedal, da bo po tej trilogiji, ki se bo končala čez dve leti, posnel še eno. To pomeni, da bo v štirih desetletjih na temo Vojne zvezd skupno posnetih 15 filmov, upanje, da se bo saga končala za časa naših življenj, pa je dokončno umrlo.