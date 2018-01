Celjsko okrožno sodišče je tri Trboveljčane, Jožeta Vidergarja in njegovo ženo Silvo ter njunega nesojenega zeta Ferida Ravkića, že maja lani spoznalo za krive, ker so januarja in februarja v več krajih po Sloveniji spravili v obtok za 1200 evrov ponarejenih bankovcev po sto evrov. Te je iz Bolgarije v Slovenijo uvozil prav prvoobtoženi Vidergar, zato ga je sodišče obsodilo na dve leti zapora. Ker pa je bil v preteklosti že obsojen, mu je sodišče kazni združilo in določilo enotno zaporno kazen tri leta in deset mesecev zapora. Na zaporno kazen deset mesecev zapora je bil obsojen tudi Ferid Ravkić, medtem ko je bila Silva Vidergar obsojena na osem mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let. Vsi trije oziroma njihovi zagovorniki so se na prvostopenjsko sodbo pritožili na višje sodišče, to pa je Silvi Vidergar in Feridu Ravkiću kazni potrdilo. Jože Vidergar in njegov zagovornik sta s pritožbo uspela, a le delno, posledično pa mu je višje sodišče kazen znižalo za dva meseca.

Pretiran poudarek neprimernemu vedenju Kot so v razsodbi poudarili člani senata višjega sodišča, je dalo prvostopenjsko sodišče pri odmeri kazni pretiran poudarek obtoženčevemu neprimernemu vedenju med celotnim kazenskim postopkom, s čimer je ta izražal zelo nespoštljiv odnos tako do sodišča, pravosodnega sistema, pravosodnih institucij kot tudi vseh v njih zaposlenih uradnih oseb. Glede na to je sodišče druge stopnje obtoženemu Vidergarju za obravnavano kaznivo dejanje določeno kazen znižalo na eno leto in deset mesecev zapora. Temu ustrezno mu je znižalo tudi višino izrečene enotne kazni, in sicer na tri leta in osem mesecev zapora. Višje sodišče pa je pritrdilo okrožnemu, da je obtoženi deloval predrzno in vztrajno pri unovčevanju ponarejenih bankovcev. Te je namreč Vidergar unovčeval tudi v trgovinah z nameščenim videonadzornim sistemom, kar je mogoče opredeliti kot izredno predrzno. Enako velja za njegovo vztrajnost, saj je več posamičnih kaznivih dejanj izvršil v krajšem časovnem obdobju.