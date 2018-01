Sodišče je tako pritrdilo argumentom matičnega urada, ki se je sklicevalo na to, da ne glede na spremembo spola ali dejstvo, kdo vzgaja otroka, morajo imeti otroci v skladu z nemško zakonodajo tako biološko mater kot očeta.

Moški je še pred kirurško spremembo v žensko shranil semensko tekočino. Potem ko so mu spremenili spol, so njegovo partnerico oplodili z njegovo semensko tekočino in par je leta 2015 dobil naraščaj. Biološka mati je bila ustrezno vpisana v uradne dokumente kot mati, a ko je ženska, ki je darovala semensko tekočino, želela enako, so njeno zahtevo zavrnili.