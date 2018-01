Sprehajalci so v sredo dopoldne v dunajski mestni četrti Leopoldstadt na pločniku odkrili mrtvega moškega. Očitno je bilo, da je storil samomor, skočil je skozi stanovanjsko okno. Ko so policisti vstopili v njegovo stanovanje, so naleteli na grozljiv prizor. V njem so odkrili truplo pokojnikove 45-letne partnerice, državljanke Srbije. Storilec jo je večkrat zabodel s kuhinjskim nožem.

V stanovanju so naleteli še na desetletno deklico, ki ni več kazala znakov življenja. Policistom in reševalcem ji je s postopki oživljanja uspelo začasno vzpostaviti srčni utrip, vendar je deklica danes okoli 2.30 zjutraj podlegla poškodbam. Vzrok smrti je bilo pomanjkanje kisika zaradi davljenja, osumljeni 41-letni oče je edinko zadavil z gumijasto vrvjo, so sporočili iz dunajske policijske uprave. Motiv okrutnega dejanja danes še ni znan, policija pa družine prej ni obravnavala.