V skladu s tradicijo je bil Innsbruck znova zračna bitka resnice v boju za zmago v skupnem seštevku turneje. Tokrat se skakalci niso spopadali le s tehnično zahtevno skakalnico, ampak je tekmo otežilo še vreme z vetrovno loterijo in dežjem, ki se je nabiral v zaletni smučini, iz doskočišča pa je naredil pravo drsališče, na katerem je najkrajši konec potegnil Nemec Richard Freitag. Po doskoku pri 130 metrih je prekrižal repe smuči in s padcem, ki je bil neizbežen, so se v trenutku razblinile sanje o osvojitvi zlatega orla. Dobrih 16.000 gledalcev, med katerimi je bila polovica Nemcev, je obnemelo. Freitag je bil po padcu v takšnem šoku, da je z veliko težavo stopil na noge. Nato je jezen nekajkrat odrinil reševalce, ki so mu skušali z držajem za komolec pomagati pri hoji. Ker je šepal, čutil bolečine v kolenu in boku ter se držal za hrbet, so ga odpeljali na pregled v bolnišnico in v finalni seriji ni nastopil. Nemci so vsuli plaz kritik na žirijo, da je bilo zaletišče previsoko. Očitno je Innsbruck nesrečen kraj za Nemce v bitkah za zlatega orla. Pred dvema letoma je na Bergislu zaradi slabo steptanega novega snega v poskusni seriji padel Severin Freund, ki se je tedaj bojeval s Petrom Prevcem za skupno zmago. Posledice padca je občutil šele v nadaljevanju sezone in od tistega padca ni več v šampionski podobi.

Stoch je priznal, da je živčen, saj ni stroj Poljak Kamil Stoch, ki mu je trener Horngacher znižal nalet za prvi skok, je z najboljšima dosežkoma v obeh serijah poletel že do tretje zmage na turneji. »Za menoj je popoln dan. Moji skoki so zelo dobri. Hvala trenerjem, ki so vse organizirali tako popolno, da je enostavno tekmovati na tako visoki ravni,« je povedal Kamil Stoch. Odkrito je priznal, da je na takšnih tekmah živčen. Pravi, da ni stroj, ampak zgolj človek. Zelo je obžaloval padec Freitaga in mu zaželel čim hitrejše okrevanje. Za razliko od prirediteljev v Garmischu so Stochu na podelitvi v Innsbrucku, ki je bila že v popolnem mraku, predvajali pravilno poljsko himno, ki je sicer zelo podobna himni nekdanje Jugoslavije Hej, Slovani. 30-letni Poljak je pred ubranitvijo lanske skupne zmage, jutri pa bo v Bischofshofnu napadel še izenačitev pokra zmag Nemca Hannawalda iz leta 2002. »Tistemu, ki bo preprečil štiri zmage Stocha, bom kupil darilo,« se je pošalil Sven Hannwald, zdaj strokovni komentator na televizijski postaji Eurosport. »Tako dolgo že skačem, da mi niti prednost več kot 60 točk ne zagotavlja skupne zmage. O rekordu Hannwalda sploh ne razmišljam, ampak se bom osredotočil le na svoje skoke,« je menil Stoch, ki je povzročil pravo evforijo med rojaki. Kdor je zjutraj videl Jerneja Damjana, kako zaradi zategnjenega vratu ne more premikati glave, je podvomil, da bo sploh lahko nastopil. Ob koncu dneva je bil Ljubljančan s petim mestom najboljši Slovenec. Težave z zategnjenim vratom je rešil s štirimi masažami. Najprej mu je s pomočjo elektrike pomagal Boštjan Ahačič, fizioterapevt reprezentance ZDA, nato pa Urban Jarc z dvema masažama v hotelu in še dvema na vrhu skakalnice tik pred skokom. »Prvi skok je bil v odličnih razmerah odličen, v drugem sem naredil manjšo napako, a uvrstitev je odlična. Tekma z veliko napakami. Trenutno zgolj uživam, pa ne le v skokih, ampak tudi v vsem ostalem, kar se mi dogaja v življenju. Če imaš v življenju vse urejeno, lahko tudi skačeš sproščeno. A v skokih se lahko hitro vse podre. Vzorčen primer je Avstrijec Kraft,« je pripovedoval 34-letni Jernej Damjan. Prav v trenutku, ko je omenil Krafta, je Avstrijec na drugi strani ograje tolažbo zaradi 24. mesta iskal v dolgem poljubljanju z dekletom. Damjan je bil po prvi seriji na četrtem mestu z zaostankom 2,1 točke za drugim mestom v igri za stopničke. Čeprav je Petra Prevca pral dež, da je imel na sebi tri anorake, je Gorenjec po svojem nastopu, medtem ko so vsi ostali pobegnili na suho in toplo, čakal na koncu izteka v upanju, da bo Damjan skočil na stopničke. »To sem mu dolžan, saj so tudi oni mene čakali, ko sem zmagoval. Pošteno je, da mu čestitam za nastop,« je pojasnil Peter Prevc. »Pero je car. Vsi bi se morali po njem zgledovati, kako se bojuje, da se vrne na položaj najboljšega na svetu,« mu je polaskal Damjan.

Zajc izločil vzornika Schlierenzaureja v njegovi dnevni sobi Mladinec Timi Zajc je bil ob 17. mestu ponosen na dve stvari. Najprej je v dvoboju kljub slabemu skoku premagal svojega velikega vzornika Gregorja Shlierenzaureja na skakalnici, na kateri se Tirolec počuti bolj domače kot v svoji dnevni sobi. »Gregor je bil zelo jezen. Ne vem, kako bo to prenesel,« je bil ponosen Timi Zajc. Z dobrim finalnim nastopom (osmi dosežek) se je premaknil v drugo deseterico uvrščenih, nato pa je moral na doping kontrolo. Čeprav je Peter Prevc že v prvem paru izgubil dvoboj s Poljakom Wolnyjem, je bil prepričan, da se bo uvrstil v finale. Ni imel le slabih razmer v zraku, ampak je ostal brez predpisanih 30 sekund časa za pripravo na nastop, s katerim je odprl tekmo. »Po predskakalcu na semaforju ni bilo 30-sekundnega odštevanja vsako sekundo posebej, ampak je skočil na pet. Tako nisem imel časa za zadnjo vizualizacijo skoka,« je pojasnil Peter Prevc. Nejc Dežman, ki je nastopil le v Innsbrucku, saj bo odpotoval na celinski pokal v Neustadt, je sam sebe presenetil s 25. mestom, potem ko je v prvem skoku izkoristil izdaten vzgonski veter. Žiga Jelar (27. mesto) je bil najbolj vesel, da je bil še na tretji tekmi med dobitniki točk. Tilen Bartol, ki je bil z devetim mestom najboljši Slovenec v skupnem seštevku turneje, je ostal brez točk, potem ko ga je zaradi vode v zaletni smučini potegnilo na prste in se je le še reševal. »Moja napaka. Sam sem kriv. Zelo sem razočaran. Odlična šola, kako hitro si na vrhu in na dnu,« je priznal Tilen Bartol. Karavana se je preselila v Bischofshofen, kjer bodo v petek ob 17. uri kvalifikacije za jutrišnjo zadnjo tekmo turneje.