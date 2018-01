»Naš namen je, da vsem zagotovimo varnost,« je dejal vodja smučišča v francoskem departmaju Savoie, kjer so številne smučarske proge zaprte že drugi dan.

Na Korziki se gasilci borijo z ognjenimi zublji dveh gozdnih požarov, ki jih je veter orkanskega neurja razpihal po otoku. Gozdni požari so sredi zime po navedbah lokalnih oblasti izredno redki. Potem, ko se je hitrost vetra nekoliko zmanjšala, so na pomoč gasilcem na otoku poslali še tri helikopterje.

Za severno obalo Španije zaradi nevarnosti silovitega vetra in visokih valov prav tako še vedno ostaja v veljavi oranžno opozorilo. Na jugozahodu Španije so zaradi vremenske napovedi za petek, ki predvideva hudo deževje, na danes predstavili tradicionalna praznovanja ob svetih treh kraljih. V Franciji je bilo zaradi Eleanor doslej poškodovanih 29 ljudi, od tega štirje huje. Eleanor je težava povzročala tudi v Lenku v osrednji Švici, od koder poročajo o osmih poškodovanih ljudeh.

Eleanor je četrti zimski vihar v Evropi od decembra lani

V Nemčiji so v sredo zvečer znižali opozorilo zaradi silovitega vetra, vendar v nekaterih zveznih državah še vedno povzročajo skrbi visoke gladine rek, vključno z dolino reke Mozela v zvezni državi Porenje-Pfalška, kjer so morali zaradi silovitih nalivov zaustaviti ladijski promet. Gladina reke Ren je medtem po poročanju nemških medijev dosegla sedem metrov in se še zvišuje. Kot so napovedali, bodo promet na reki zaustavili, če bo gladina dosegla 8,3 metra.

Eleanor je četrti zimski vihar v Evropi od decembra lani. Staro celino je dosegel v sredo, pred tem je nevšečnosti povzročal v Veliki Britaniji in na Irskem. Terjal je najmanj tri življenja.