Uredba temelji na izkušnjah pri izvajanju sedanje ureditve v praksi in odpravlja ugotovljene pomanjkljivosti. Med drugim podrobneje določa način popolnjevanja pomožne policije, vrste in način usposabljanja, višino plačila za pripravljenost in opravljanje nalog policije, pravice in dolžnosti pomožnih policistov in kandidatov za pomožne policiste ter razloge za prenehanje in odpoved pogodbe, so zapisali v uradu vlade za komuniciranje.

V uredbi je poleg omenjenega med drugim določeno, da se stranki lahko sporazumeta o prenehanju pogodbe. Jasno so opredeljeni razlogi za enostransko odpoved pogodbe s strani policije. Na novo je urejena obveznost kandidata za pomožnega policista, ki odpove začasno pogodbo, da policiji povrne stroške usposabljanja.

Prav tako je določena pravica pomožnega policista, da z enomesečnim odpovednim rokom odpove pogodbo. Določeni pa so tudi primeri, ko mora pomožni policist policiji vrniti neto znesek izplačanega zneska za pripravljenost v zadnjih dvanajstih mesecih pred prenehanjem pogodbe.