Ljubljanski kriminalisti med tem še vedno preverjajo tudi okoliščine povezanosti ropa s požarom garaž v Murglah, po neuradnih informacijah pa kaže na to, da sta bila dogodka med seboj povezana. V eni od garaž naj bi namreč zagorel avtomobil, ki naj bi bil udeležen v ropu.

Kot je za zdaj še znano, so oboroženi zamaskirani neznanci v noči na 29. december okoli 1. ure kar v poštnem logističnem centru na Cesti v Mestni log napadli poštarja. Pri tem so ga poškodovali in odnesli več pošiljk. Policija je vso noč izvajala cestne blokade, storilcev pa ji doslej še ni uspelo odkriti.

Kot danes pišejo Slovenske novice, naj bi bili v rop neuradno vpleteni štirje storilci, ki naj bi se na dejanje pripravili tako, da so na bel kombi nalepili znake Pošte Slovenije in se tako brez težav pripeljali mimo varnostne službe pri vhodu. Še isti večer je nedaleč stran zgorel sklop več garaž v Murglah. Na dogodek so se odzvali tudi v Sindikatu poštnih delavcev in med drugim zapisali, da ta znova dokazuje ne le pomanjkljive varnostne ukrepe na Pošti, pač pa tudi kršitve pravnih norm. Ob tem se jim zdi zanimivo, da je njihov generalni direktor Boris Novak v družbo prišel kot direktor sektorja za korporativno varnost.