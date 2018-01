Slovenska ekipa bo na obeh tekmah izkoristila polno nacionalno kvoto, vsega skupaj pa bo na podkorenski strmini nastopilo kar devet deklet. Na sobotnem veleslalomu Ana Drev, Tina Robnik, Meta Hrovat, Ana Bucik, Andreja Slokar in Desiree Ajlec, na nedeljskem slalomu pa Bucikova, Hrovatova, Slokarjeva, Klara Livk, Neja Dvornik in Maruša Ferk.

Kot je razkril glavni trener Denis Šteharnik, se je reprezentanca v teh dneh soočala z logističnimi težavami, saj so bili pripravljeni na progo v Mariboru in se tako v ozadju pripravljali na druge terene, a je bila tekma zaradi pomanjkanja snega s pohorske strmine prestavljena v Kranjsko Goro. »Pravočasno smo začutili, da se to zna zgoditi in smo se organizirali drugače, tako da s tem zdaj ni problemov. Lahko rečem, da so punce pripravljene in da se želijo pokazati pred domačim občinstvom. Dobro so pripravljene, dobro so trenirale in mislim, da komaj čakajo na začetek.«

Slovenke si lahko največ obetajo od sobotnega veleslaloma, saj so se na zadnji tekmi v tej disciplini v Lienzu kar tri uvrstile med petnajsterico. Ana Drev je bila šesta, Meta Hrovat osma, Tina Robnik pa enajsta.

»Ta rezultatski napredek name vpliva super. To je samo pozitivno da ženemo ena drugo na treningih in tekmah. Vesela sem bila, kar v Lienzu v drugem teku nisem startala zadnja, da sem lahko v cilju navijala za še koga na startu. Tega si želim čim več, to je lahko samo plus za vse. To tekmo bom vzela kot vsako drugo, vedno pa imam občutek, da je tekma na domačem terenu prednost, ne pa breme. Pred domačimi navijači tekmujem zelo rada, vesela sem, da je nadomestna tekma v Kranjski Gori,“ je dejala Drevova, ki ima tudi največ izkušenj s progo v Podkorenu. 32-letna veteranka, neuradna kapetanka ekipe, na veleslalomih za svetovni pokal v Kranjski Gori nastopila dvakrat, leta 2007 je bila 22., leta 2012 pa 26.

Na nedeljskem slalomu bo breme na Ani Bucik, za katero je izjemno naporno obdobje, saj se slalomske tekme vrstijo kot po tekočem traku. Kljub temu meni, da se je treba tudi na takšen tempo navaditi in se z njim čim bolje spopasti. »Terena v Kranjski Gori in Mariboru sta precej različna, na prvo žogo pa bi rekla, da mi mariborski bolj ustreza. A vseeno sem v Kranjski Gori večkrat smučala, mi je bolj domača kot Maribor. Tu sem se vedno dobro počutila tako da bom poskušala čim bolje izkoristiti to prednost domačega terena,« je zatrdila Bucikova.

Leta 2014, ko je bil v Kranjski Gori le nadomestni slalom za Zlato lisico, sta se sicer od zdajšnje ekipe po progi podali le Maruša Ferk, ki je bila 26., in Ana Bucik, ki je odstopila v prvi vožnji.