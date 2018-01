Prava drama je danes dopoldne potekala za vrati enega od stanovanj v bloku sredi Žalca. Skupaj z delavci Centra za socialno delo Žalec so k eni od družin, s katero se ukvarjajo že dalj časa, prišli tudi policisti specialci, ki so bili v tem primeru zgolj asistenca, v pripravljenosti pa so bili celo gasilci. Že vnaprej so namreč predvidevali, da bodo naleteli na težave, saj so starši, neuradno smo izvedeli, da naj bi šlo za triletnega dečka, ki so ga socialni delavci družini prvič odvzeli že lani poleti, zadrževali doma neupravičeno.

Tik pred silvestrovim so ga na lastno pest odpeljali iz socialno-varstvenega centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, nego in rehabilitacijo otrok, mladostnikov in odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju Draga na Igu. Še pred tem naj bi dečka za nekaj časa namestili v hišo zavetja Palčica. Starši pa dečka niso želeli predati socialnim delavcem, ko so ti prišli ponj. Šele po večurnem pregovarjanju so popustili in odklenili vrata.

Želijo, da prepoznajo neprimerno vedenje »O konkretnem primeru zaradi varstva osebnih podatkov žal ne morem govoriti,« je za Dnevnik dejala direktorica žalskega centra za socialno delo Helena Bezjak Burjak in poudarila, da je odvzem otroka v družini vedno skrajen ukrep. »Je ukrep v skrajni sili, ko smo prej že izčrpali vse druge možnosti,« pravi Bezjak-Burjakova. »Center stopi v stik z družino takrat, ko starši s svojim vedenjem ali neustrezno vzgojo ogrožajo svoje mladoletne otroke. Lahko gre za nasilje med starši, s katerim ogrožajo tudi otroka, ali pa neposredno nasilje nad otrokom. In vedno, ko njihovo ravnanje ni v korist otroku, smo na vrsti za ukrepanje mi. Otroka pa odvzamemo le takrat, ko gre za hudo ogrožanje.« Socialni delavci v takih primerih staršem vedno ponudijo pomoč, bodisi v okviru svojih socialnovarstvenih storitev bodisi tako, da jih napotijo v druge institucije, kjer lahko dobijo terapevtsko in drugo potrebno pomoč. »Mi jih skratka poskušamo usmeriti na pravo pot, jih podučiti o tem, da določeno vedenje otroku ni v korist, naš cilj pa je, da neprimerne oblike vedenja starši prepoznajo in odpravijo, da se bo otrok nekoč lahko vrnil v družino,« razloži Bezjak-Burjakova.