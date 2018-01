V navadi je, da imajo letalske družbe osem različnih cenovnih razredov, po katerih lahko kupimo vozovnice. Razredi so razdeljeni glede na ugodnosti, ki jih ob nakupu karte dobimo (na primer izbira sedeža, možnost zamenjave leta in odpovedi). V vsakem cenovnem razredu je omejeno število letalskih kart – ko prvega cenovnega razreda zmanjka, se začne prodaja drugega. Nekateri višji cenovni razredi se začnejo prodajati le teden dni pred odhodom, kar pomeni, da prepričanost potnikov o cenejših vozovnicah, če jih kupimo veliko pred odhodom, drži.

Strategijo usklajevanja imenujemo tudi »ujemanje cen«. Poglavitne letalske družbe se poenotijo o ceni za isto pot, na primer od New Yorka do Los Angelesa. Potniki tako nimajo veliko izbire glede na ceno, lahko pa izbirajo glede na kakovost storitve letalskega ponudnika. Če bi ena izmed družb ceno določenega leta znižala, bi podobno takoj storile še preostale letalske družbe. Tako bi vse prodale enako število kart, skupno pa bi zaslužile manj. Zato je v interesu vseh, da je cena poenotena in to na nekoliko višji ravni.

Leti v ponedeljek, četrtek in petek so običajno dražji

Cene letov variirajo tudi glede na zunanje okoliščine. Letalske družbe jih povišajo ob zasedenih sezonah, na primer med prazniki in poleti, pa tudi, če se povišajo cene goriva. Ponedeljek, četrtek in petek so za letenje običajno dražji, saj je takrat povpraševanje (predvsem zaradi poslovnih poti) visoko. Po drugi strani je povpraševanje v torek in sredo manjše, zato ta dneva veljata za cenejša.

Prav tako so mednarodne povratne letalske karte cenejše od mednarodnih enosmernih, saj so namenjene turističnim in ne poslovnim letom. Turisti za letalske karte običajno trošijo lasten denar, poslovneži pa ne, zato se letalske družbe temu skušajo prilagajati. Strategijo prilagajanja glede na tip kupca imenujemo »cenovna diskriminacija«. Cene pa se razlikujejo tudi glede na to, kam letimo. Manjša letališča v manj obljudenih državah so dražja, saj imajo leti, ki so vanje usmerjeni, manj konkurence.