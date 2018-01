Domače katastrofe se najpogosteje zgodijo ravno pozimi, in ko se, resnično ni prijetno. Vzemimo za primer samo zamrznjene vodovodne cevi, puščanje strehe ali lomljenje dreves okoli hiše pod težo snega. Trenutno imamo še srečo, da zima pri nas ni pokazala svojih ostrih zob, a kdo ve, kaj nas še čaka … Zato se pravočasno pripravite in se s sprotnim vzdrževanjem izognite morebitnim visokim stroškom različnih popravil.

Pripravite se na snežni metež Težak sneg in led lahko povzročita težave z elektriko, zato je priporočljivo, da imajo stanovalci v oddaljenih krajih doma generator ali vsaj zalogo baterijskih svetilk za vsak primer. Vsekakor pa preglejte, v kakšnem stanju so snežne lopate in plug, če ga imate, saj jih boste letošnjo zimo skoraj zagotovo še potrebovali. Če so se zaradi težkega snega povesile veje dreves na vrtu, jih očistite z metlo, da se ne zlomijo.

Preverite hišo in okolico Drži, hladno je, in nič kaj vas ne mika hoditi okoli hiše in preverjati, ali je kaj narobe. A verjemite, da se splača. Različne težave se pojavijo ravno pozimi, kot so denimo zamrznjene cevi, prepih skozi okna in vrata ali zamašeni odtoki. Posamezna popravila boste morali prepustiti strokovnjakom, sami pa poskrbite za zamenjavo baterij v detektorjih dima in ogljikovega monoksida. Da delujejo brezhibno, je še posebno pomembno ravno v zimskih mesecih, ko so prižgane grelne naprave, okna pa imamo večinoma zaprta.

Preprečite prepih Zaradi oken in vrat, ki ne tesnijo dobro, se lahko na račun intenzivnejšega ogrevanja mesečni račun za energijo povzpne v neslutene višave. Poskrbite za zatesnitev vseh špranj, skozi katere v notranjost doma prihaja mrzel zrak. Na spodnji del vrat pritrdite posebne letvice, ki zaustavljajo prepih, ali pa v ta namen uporabite zvitke iz tkanine (najdete jih tudi v trgovinah). Če imate še stara okna, resno razmislite o zamenjavi slednjih z energijsko učinkovitimi. O morebitni subvenciji se pozanimajte pri Eko skladu.

Izognite se alergijam Veliko alergij v notranjosti domovanja pozimi povzročajo alergeni, kot so pršice in živalski prhljaj. In kateri so glavni viri? Domači ljubljenčki so na prvem mestu, sledijo pa tekstilne talne obloge, pohištvo, polnjene igračke, posteljnina, rastline, ležišča in vzglavniki. Vsak teden temeljito očistite stanovanje prahu in posesajte prevleke sedežnega pohištva ter talne obloge, posteljnino pa operite na visoki temperaturi. Splača se kupiti prevleko za vzmetnico, ki slednjo zaščiti pred naselitvijo pršic. Dober nakup je tudi čistilnik zraka s filtrom hepa, ki filtrira večino alergenov v zraku.