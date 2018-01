Bakterije, bacili in pršice, ki se zaredijo v različnih kotičkih, lahko vplivajo na naše zdravje, povrh vsega pa je dom videti zanemarjen. In katera so tista mesta, ki bi jih morali pogosteje sesati?

Notranjost predalov Na predale v povezavi s sesalnikom verjetno ne bi najprej pomislili, toda tudi ti potrebujejo redno čiščenje. Hitro se namreč napolnijo s prahom, kosmi oblačil in drugo umazanijo, delci pa se prenašajo na oblačila, shranjena v njih. Ne le da dobijo slednja postan vonj, ampak nam lahko povzročijo težave z dihanjem in kožo. Še posebno pomembno je resno sesanje kuhinjskih predalov, v katerih se nabirajo drobtine in delci hrane. Ti so pravo gojišče bacilov in bakterij, zato sesanja predalov nikar ne zanemarite.

Zastori in zavese Prah se na zastorih in zavesah hitro nabere, še slabše pa je, da zaradi odpiranja oken kroži po prostoru, kar lahko vodi do težav z dihali. Redno jih sesajte s primernim nastavkom, da ostanejo čisti.

Vzmetnice Posteljnino zagotovo redno perete, toda ali ste vedeli, da je pomembno posesati tudi vzmetnice, kjer se prav tako nabirajo pršice in prah? Uporabite nastavek sesalnika za sedežno pohištvo in ležišča pogosto, a ne nujno vsak teden, temeljito očistite.

Pod posteljo Ne delajte se, da ne opazite prahu in umazanije, ki se nabirata pod posteljo, čeprav sta bolj kot ne skrita pogledom! Prašni delci in kosmi se ves čas zbirajo po pohištvom, kar lahko povzroči alergijske reakcije. Naslednjič torej ne pozabite vzeti dodatne izvlečne cevi sesalnika in očistiti tudi skritih mest.

Kavči in sedežne garniture Sesanje kavčev in sedežnih garnitur vsak teden je nuja, tudi če na njih ne vidimo prahu. Te površine so prava zbirna mesta za dlake hišnih ljubljenčkov, prah in bacile, ki jih je treba v prid zdravju vse družine redno odstranjevati.

Okenske police Zakaj bi okenske police brisali s krpo, ko pa si lahko olajšate delo s sesalnikom? S sesanjem imamo alergene pod nadzorom in tako preprečimo, da bi se širili po prostoru. Čiščenje opravimo hitro in učinkovito.