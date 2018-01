Skladišče z veliko temnega lesenega opaža in premalo svetlobe je bilo zgrajeno kot klasična dvokapnica, ki se je preobrazila v šarmantno enodružinsko hišo z imenom Slavik s kvadraturo 230 kvadratnih metrov. Prenova je dialog med materiali ter estetiko sodobnega in preteklega časa.

Na teraso in vrt odprti bivalni del

Arhitekta Boštjan Matul in Dominik Sagadin sta najprej poskrbela, da je bivalni del hiše videti svetlejši in bolj odprt – odprli so leseno ostrešje in ga pobarvali v belo. Osrednji bivalni prostor z dnevno sobo, kuhinjo in jedilnico na vzhodnem delu, v katerega pridemo iz vhodne lože, je povsem odprt in gleda na vrt. Na zahodno stran hiše so umeščene spalnice in delovne sobe. Pohištvo je sodobno, dopolnjujejo pa ga izbrani dizajnerski kosi.