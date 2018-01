Kot poroča britanski BBC, ameriška nacionalna meteorološka služba NWS svari, da se bo »arktična zračna masa« ustalila nad vzhodnima dvema tretjinama ZDA vse do konca tedna. Ameriški mediji napovedujejo, da vzhodu države grozi morda najhujši »zimski orkan« v zadnjih desetletjih.

Vzdolž vzhodne obale ZDA sta sicer ledeni mraz in dolgotrajno sneženje že povzročila pravi prometni kaos. Na največjih letališčih v New Yorku in New Jerseyju so za danes v naprej odpovedali kakih 2700 letov, je poročala ameriška televizija CNN. V Charlestonu v Južni Karolini so v sredo zaradi snega zaprli pristajalne steze.

To pomeni, da se bo dolgotrajnemu rekordnemu mrazu - v torek zjutraj je bila povprečna temperatura v celinskih ZDA kar 12,7 stopinje Celzija pod ničlo - in sneženju zdaj pridružil še silovit veter.

Na twitterju #snowmageddon

Pristojni svarijo, da utegne biti zaradi snega in vetra ponekod prekinjena oskrba z elektriko. V mestu New York bo danes odpadel pouk, saj naj bi ponoči tam zapadlo do 15 centimetrov novega snega. Med drugim že sneži na severu Floride, kjer snega niso videli že skoraj 30 let. Šokirani prebivalci med drugim fotografije neobičajne snežne odeje objavljajo na twitterju pod oznako #snowmageddon.

Že v torek so sicer ameriški mediji izpostavljali, da nikakor ni neobičajno mrzlo po vsej državi, saj so npr. nižje temperature namerili v Jacksonvillu na Floridi kot pa v Anchoragu na Aljaski, kjer je bilo v torek kar devet stopinj Celzija. V več delih Aljaske so imeli enega najtoplejših decembrov doslej in podobno ostaja tudi v tem letu.