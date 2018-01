Strokovnjaki za kibernetsko varnost so v računalniških procesorjih znamke Intel odkrili precej hudo varnostno luknjo, ki nepridipravom omogoča, da pridejo do uporabnikovih osebnih podatkov. Gre za to, da lahko hekerji dostopajo do spomina računalniških aplikacij na nivoju jedra (kernel) operacijskega sistema, poroča Forbes. Na ta način lahko dostopajo do gesel, fotografij, dokumentov in ostalih pomembnih in občutljivih podatkov.

V naslednjih dneh pričakujte popravke Jasno je, da bodo potrebni popravki, vendar se pri tem pri nekaterih pojavlja strah, da bodo ti popravki dramatično upočasnili delovanje računalnikov. Težava je v tem, da je varnostna luknja tako močno vkomponirana v strukturo procesorjev Intel, da je ni moč zakrpati drugače kot s popravkom, ki bo posegel v samo jedro operacijskega sistema. Tako lahko v kratkem pričakujemo popravke za vse glavne operacijske sisteme: Microsoft Windows, Apple macOS in različne verzije Linuxa. Programske posodobitve bodo na voljo menda že naslednji teden. Ali bodo le-te bistveno vplivale na hitrost osebnih računalnikov bo torej znano kmalu.