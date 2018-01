V Sindikatu poklicnih gasilcev Slovenije so s predlogom stavkovnega sporazuma zadovoljni in so v sredo potrdili, da so ga pripravljeni podpisati.

Po nedavnem podpisu aneksa h kolektivni pogodbi v javnem sektorju, ki je za en plačni razred zvišal eno od orientacijskih delovnih mest v gasilstvu, se je sindikat z vlado pogajal še o zvišanju uvrstitve 16 drugih delovnih mest. Kot so v sredo pojasnili v sindikatu, so svoje zahteve skoraj v celoti dosegli.

Deset od omenjenih 16 delovnih mest se bo zvišalo za dva plačna razreda, dve delovni mesti za tri plačne razrede, dve delovni mesti za en razred, dve delovni mesti pa se ne bosta zvišali. Ob tem pa sporazum predvideva, da se uredi dodatek za stalnost, do katerega bi bili gasilci upravičeni od 1. januarja letos, so navedli.