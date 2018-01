Junak obračuna v Detroitu je bil Andreas Athanasiou. Najprej je v rednem delu svojo ekipo popeljal v vodstvo z 1:0, nato pa je v polno zadel še v šesti sekundi podaljška. S tem je izenačil rekord v najhitreje doseženem v golu v podaljšku, ki si ga zdaj lasti s Švedom Matsom Sundinom, Davidom Legwandom in ruskim zvezdnikom Aleksom Ovečkinom.

»Imenitna družba, ni kaj. Ponudila se mi je priložnost, sam sem zadrsal pred vrata, videl, da je backhand strel najboljšo možnost. Uspelo mi je premagati vratarja, škoda pa, da nisem dosegel še kakšnega gola, saj sem imel še nekaj priložnosti,« je bil ponosen Athanasiou, a hkrati tudi nekoliko razočaran, ker ni izkoristil priložnosti za prvi »hat-trick« v karieri. Detroit je prvič v sezoni prišel do niza treh zaporednih zmag, za to ima veliko zaslug tudi vratar Jimmy Howard, ki je ubranil 33 strelov, toliko kot na drugi strani Craig Anderson.

Tekma v New Yorku je epilog dobila v zadnjem delu. Po dveh tretjinah je bilo 2:2, nato pa so gostje z goli Patricka Sharpa, Jonathana Toewsa in Patricka Kana prišli do zmage. Ta ni bila zaslužena le zaradi učinkovitosti, ampak tudi drugih reči, Chicago je imel več od igre in je na tekmečeva vrata tudi precej več streljal.

»Ni dvoma, tekmec je bil boljši. Nujno potrebujemo točke, začenja se odločilni del rednega dela, žal jih bomo morali iskati nekje drugje,"«je športno priznal vratar Rangerjev Henrik Lundqvist.