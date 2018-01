Kar dve tretjini malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji ne pozna zakonskih obveznosti glede preprečevanja in sanacije povzročene okoljske škode. Slaba tretjina malih gospodarskih družb celo meni, da tega zakonsko sploh niso dolžne početi. Tako ni presenetljivo, da več kot polovica podjetij nima zavarovane svoje odgovornosti za preprečevanje in sanacijo okoljske škode oziroma to zavarovanje enačijo z zavarovanjem za škodo na premoženju.

Vzpostavili bodo portal z enostavnimi pojasnili

Vse to je pokazala anketa med slovenskimi podjetniki, ki so jo pred začetkom evropskega projekta Ecolex Life izvedli njegovi avtorji. »Nepoznavanje zakonodaje o odgovornosti za okoljsko škodo, neizvajanje preventivnih ukrepov s strani podjetij za odpravo tveganj za nastanek škode, kompleksnost zakonodaje in slaba komunikacija med deležniki. To so glavni razlogi, da smo projekt prijavili in dobili sredstva za ozaveščanje na področju okoljske odgovornosti,« je pojasnila vodja projekta v Sloveniji in direktorica podjetja Tax-Fin-Lex Zlata Tavčar.

Glavni cilj dveinpolletnega projekta je vzpostaviti portal okoljevarstvene zakonodaje z enostavnimi in razumljivimi obrazložitvami in komentarji ključnih okoljskih predpisov, ki so med seboj prepleteni in včasih celo v nasprotju. V anketiranih podjetjih so namreč poudarili, da jim največje težave pri izvajanju okoljevarstvenih predpisov pri nas predstavljajo časovne omejitve za sprotno spremljanje zakonodaje in njena izjemna kompleksnost. Tanja Pucelj Vidović, sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor, ki projekt sofinancira, je pritrdila, da področje okolja ureja več kot 200 evropskih direktiv in da so okoljski predpisi eni najbolj kompleksnih tudi v drugih članicah EU.