Ker prihaja čas, ko bodo občani pospravili novoletne smrečice, so na ljubljanski mestni občini pripravili nasvete, v katere zabojnike je treba odslužene smrečice odvreči. Kot so pojasnili, naravne novoletne smrečice sodijo v zabojnike za biološke odpadke ali v zabojnike za zeleni odrez v zbirnih centrih, medtem ko lahko občani umetne oziroma plastične smrečice, ki so že odslužile svoje, odvržejo v ustrezne zabojnike v zbirnih centrih.

Vse manj domačih drevesc V Zavodu za gozdove Slovenije so sicer že pred prazniki ljudem predlagali, naj za praznično drevesce izberejo naravno, v Sloveniji pridelano drevo. »Domača okrasna drevesca so pridelana na način, ki najmanj škoduje našemu življenjskemu okolju, upoštevajoč način pridelave in prevoz na trg,« so pojasnili in ob tem opozorili, da poraba domačih okrasnih drevesc kljub temu še vedno pada. Lastnikom gozdov in nasadov okrasnih dreves namreč letno izdajo približno 27.000 nalepk, ki označujejo drevesca, namenjena okrasu in praznovanju, medtem ko je bilo še pred petimi leti število izdanih nalepk za tretjino višje.