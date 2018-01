Pred meseci je imela žena zapuščinsko razpravo na sodišču (ni Tavčarjeva), šel sem z njo. Pri varnostniku pri vhodu je morala žena torbico obrniti na glavo, da je vsebina zletela v plastično korito. Že malo prileten in debelušen varnostnik je s prsti malo pošaril po vsebini in prikimal. Ne, nisem še brskal po ženini torbici, meni je bilo nerodno, sam nisem imel nobene torbice.

Ne znam si predstavljati, da bi varnostnik pri vhodu ministrstva za zunanje zadeve legitimiral ministra, ko pride zjutraj v službo, ali obrambnega, notranjega itd. Zanimivo bi bilo videti, kako bi Katičeva obrnila svojo torbico na glavo, če smo dosledni pri zagotavljanju varnosti.

Ne, ni varnostnik ali pravosodni policist kriv za incident ali šlamastiko, ki se je zgodila Janu Zobcu na sodišču na Tavčarjevi, odgovornost je treba iskati višje.

So varnostniki dovolj usposobljeni, izobraženi? Znajo na pamet sezname zaposlenih naprej in nazaj od vrhovnega sodnika do snažilke? Glede na to, da sem skoraj vso delovno dobo deloval v varnostnem sistemu, se mi zdi zadeva čudna. Ali bi moral zadevo vzeti pod drobnogled notranji nadzor, je stvar odločitve odgovornega za varnost sodišč na najvišji ravni. Verjetno se bo za to odločil šele tedaj, ko bo moral svojo torbico v svoji službi obrniti na glavo.

V vednost: dober nos je odličen pripomoček v varnostnem sistemu, ta konkretni varnostnik pa ga ni imel.

Vid Drašček, Vrhnika