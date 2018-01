Z že znano pomorsko folkloro zrenja na koordinatni sistem akvatorija sta se znašli nekje v zlati sredini mejnih sporov med članicami Evropske unije in Nata. Nista se nagnili proti grško-turškemu mejnemu sporu v Egejskem morju, ki tudi več kot 90 let po sklenitvi mirovne pogodbe iz Lozane z ideološkim, voditeljskim in geopolitičnim samopašništvom Recepa Tayyipa Erdogana še vedno najeda odnose med Atenami in Ankaro ter z občasnimi preleti turških lovcev nad delom otočij najde mesto med vestmi svetovnih časopisov. Prav tako Zagreb in Ljubljana nista stopila po poti Nizozemske in