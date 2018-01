Novembra je nizozemsko sodišče zaradi terorizma obsodilo svojo 22-letno državljanko, ki je prešla v islam in se leta 2015 s soprogom, po rodu Palestincem, odpravila na ozemlje pod nadzorom Islamske države (IS) v Siriji. Menila sta, da bosta tam našla raj na zemlji. Toda mlada ženska je hitro izgubila vse iluzije in nato celo leto načrtovala pobeg, pri čemer ji je pomagal oče. Toda z otrokoma na begu so jo ujeli Kurdi in jo izročili Nizozemski. Sodišče je menilo, da je s tem, ko je leta 2015 s soprogom prešla na ozemlje IS, pomagala teroristom. Presodilo je tudi, da je enajst