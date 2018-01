Burno dogajanje pri košarkarski Olimpiji v preteklih dneh, o katerem smo poročali v včerajšnji številki Dnevnika, na koncu za zdaj ni prineslo nobenih sprememb. Gašper Okorn kljub ponujenemu odstopu ostaja glavni trener moštva, ki ga že danes ob 19. uri čaka izjemno pomemben obračun. Potem ko so Ljubljančani na prvi četrtfinalni tekmi pokala Spar klonili proti Heliosu za točko, bodo v Stožicah iskali pot do preobrata in uvrstitve na zaključni turnir, kjer si želijo braniti lani osvojeno lovoriko.

Zmaji na izredno pomemben obračun proti Domžalčanom sicer prihajajo s slabo popotnico, saj so petim zaporednim porazom v vseh tekmovanjih v torek dodali še šestega proti Crveni zvezdi v ligi ABA, a proti evroligaškemu moštvu vseeno prikazali dobro predstavo. Po prihodu iz Beograda nam je Gašper Okorn v pogovoru potrdil, da je v soboto direktorju Romanu Liscu ponudil odstop. »Čutil sem moralno odgovornost, da to naredim. Z Ilirijo ne bi smeli izgubiti, ne glede na to, da smo igrali dve tekmi v 24 urah. Potrjujem torej, da sem Romanu Liscu ponudil odstop. Stvar kluba pa je, ali to predstavi medijem ali ne. Ker odgovora nisem dobil, sem to vzel kot znamenje, da delam naprej.« Ob torkovem klicu nam je Roman Lisac, ki ga je v zadnjih dneh zdelala bolezen, še zatrjeval, da ne ve nič o ponujenem odstopu Okorna, včeraj pa je spregovoril odkrito. »Res je, da mi je Gašper Okorn ponudil odstop. Odvrnil sem mu, da o tem ne nameravam razpravljati po telefonu, nato pa na to temo nisva več govorila. S tem na neki način njegovega odstopa nisem sprejel. Če bi ga, potem Okorna ne bi bilo več tu.« Ob tem je Lisac poudaril, da bo lahko kaj več povedal po tekmah s Heliosom in Mega Bemaxom, in dodal, da je imel Okorn kljub drugačnim govoricam vedno njegovo podporo. »Že večkrat sem rekel, da do novega leta o trenerju ne bomo diskutirali, kar je bila tudi želja predsednika Tomaža Berločnika. To je bilo korektno tudi do Gašperja Okorna, ki je imel mojo 500-odstotno podporo in jo ima še vedno tudi ta trenutek. Ko pa je ne bo imel več, bo moral oditi. Tako pač je v športu.«

Bolj kot ne je tako jasno, da bo Okornova usoda v veliki meri odvisna od današnje tekme proti Heliosu. Klub si je namreč pred sezono zadal cilj, da znova osvoji obe domači lovoriki. Če se Olimpiji ne bi uspelo uvrstiti na zaključni turnir pokala Spar, bi bil to za klub velik udarec. »Pokalno tekmovanje je ena izmed prioritet v letošnji sezoni. Tako se bomo zadeve tudi lotili in naredili vse, da popravimo slab vtis s prve tekme in se uvrstimo na zaključni turnir. Pritisk pri Olimpiji je prisoten vedno in sem ga že vajen. Zavedamo se, da bo Helios igral sproščeno, saj nima veliko izgubiti. Ne glede na vse pričakujem, da bomo premagali to oviro,« je povedal Gašper Okorn, ki ga z ekipo že naslednji dan čaka obračun 15. kroga lige ABA proti Mega Bemaxu. »Mega bo v spodnji dvorani v Stožicah ob 18.15 začela trening pred petkovo tekmo, mi pa bomo v zgornji ob 19. uri igrali pokalni obračun. Marsikaj sem že doživel v košarki, a česa takšnega še ne.«

Ob tem omenimo še to, da je bil po naših zanesljivih informacijah slovenski reprezentant Edo Murić tik pred tem, da obleče Olimpijin dres, a je nato čez noč dobil boljšo ponudbo poljskega prvaka Zielona Gora, in da ima klub novega sponzorja Gorenjsko banko, pri kateri bo v kratkem pridobil kredit v višini okoli milijon evrov, s katerim bo pokril preostale dolgove.