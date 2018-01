Fred McNeill je bil v letih od 1974 do 1985 igralec ameriškega nogometa v klubu Minnesota Vikings. Po končani karieri je doštudiral in postal pravnik. Toda leta 2009 so mu diagnosticirali demenco. Pristal je na mnogo različnih preiskav, med katerimi so mu skenirali možgane, saj je bil prepričan, da je za njegovo bolezen kriv ameriški nogomet. Med igranjem je doživel vsaj en uradno zabeležen pretres možganov. Nazadnje so mu kot prvemu živemu človeku postavili diagnozo kronična travmatska encefalopatija (CTE). Ko je leta 2015 umrl, so z obdukcijo njegovih možganov potrdili diagnozo.

CTE je nevrološka bolezen, ki se kaže v izgubi spomina, demenci in depresiji, njen nastanek pa povezujejo s ponavljajočimi se poškodbami glave, ki največkrat nastanejo pri grobih športih. Do sedaj so bolezen lahko potrdili le po smrti bolnika. Zanimivo je, da so jo odkrili pri 99 odstotkih v raziskovalne namene podarjenih možganov umrlih igralcev ameriškega nogometa. Bolezenski znaki se največkrat pojavijo od osem do deset let po poškodbah glave, bolezen pa napreduje v štirih stopnjah, ki se kažejo v simptomih od zmedenosti, znižane koncentracije do paranoje in samomorilnosti.

V začetku decembra so v reviji Neurosurgery objavili raziskavo Bostonske univerze, v kateri so ugotovili, da lahko z merjenjem ravni nekaterih proteinov ugotovijo, ali ima bolnik CTE. S tem bi diagnozo lahko postavili še živim bivšim igralcem ameriškega nogometa. Kar je še posebno pomembno v tožbah, ki so jih proti ligi NFL vložili nekateri upokojeni igralci, ki trdijo, da liga ni dovolj poskrbela za zaščito njihovega zdravja ter da se sedaj soočajo s posledicami, kot so CTE, lougehrigova bolezen ali ALS, parkinsonova in alzheimerjeva bolezen. Liga NFL je zaradi tega ustanovila največji odškodninski sklad v zgodovini športa in za poravnave v primerih tožb namenila milijardo dolarjev, nekaj malega pa tudi za raziskavo bolezni.