Recenzija knjige Telo, v katerem sem se rodila: Modrost sprejemanja

Guadalupe Nettel, rojeno leta 1973 v Ciudadu de Mexicu, slovenski bralci poznamo po izdajah dveh zbirk kratke proze, dvakrat nagrajene zbirke Cvetni lističi in druge nelagodne zgodbe ter Zakonsko življenje zlatih ribic. Pisateljica in literarna kritičarka, ki enako suvereno kot v španščini piše v francoščini in ki je razen najbližje ji kratke proze napisala tudi tri romane, v svojih delih rada vzporeja ljudi z živalsko in rastlinsko logiko preživetja. Da živali in rastline vselej vedo, kaj potrebujejo, človek pa ne, pri čemer še, po domače povedano, komplicira, zaradi česar se zapleta v vsakršne, tudi eksistencialne vozle.