Wolff trdi, da se v Trumpovi kampanji niso preveč obremenjevali z etičnimi vprašanji ali kršitvami zakonov, saj niso nikoli pričakovali, da bodo zmagali. V skladu z ameriško demokratično politično tradicijo se s poražencem volitev pač nihče več ne ukvarja.

Priebusa naj bi že pred prevzemom položaja opozorili, da ne bo enostavno. »V eni uri pogovora s predsednikom boš moral poslušati 54 minut ene in iste zgodbe in boš moral vskočiti s svojo temo, kadarkoli boš mogel,« navaja Wolff nasvet nekega Trumpovega sodelavca Priebusu.

Trump sicer menda po zmagi ni vedel niti tega, kdo je nekdanji predsednik predstavniškega doma ameriškega kongresa John Boehner . Pokojni šef televizije Fox News Roger Ailes je Trumpu predlagal, naj za šefa svojega kabineta vzame »pesjana«, ki pozna Washington, in predlagal Boehnerja, Trump pa naj bi vprašal, kdo to je.

Zlovešča napoved predčasnega konca Trumpove vladavine

Wolffova knjiga je sicer polna sočnih podrobnosti, vsebuje pa tudi zloveščo napoved predčasnega konca Trumpove vladavine. Bannon, ki je Trumpovo odpustitev direktorja FBI Jamesa Comeyja označil za največjo politično napako stoletja, je namreč namignil, da bo posebni tožilec Robert Mueller povozil Trumpovega sina Donalda mlajšega.

Bannon naj bi namreč verjel, da se Muellerjeva preiskava ruske afere osredotoča na pranje denarja iz Trumpovih poslov po svetu in Donald mlajši naj bi imel pri tem veliko masla na glavi. Bannon naj bi se prav tako norčeval iz Trumpa mlajšega, ker je sprejel sestanek z rusko pravnico in drugimi v Trumpovi stolpnici, saj je upal na »umazanijo« o demokratski predsedniški kandidatki Hillary Clinton.

»Četudi si si zamišljal, da to ni izdajalsko ali nedomoljubno početje ali hudo sranje - osebno mislim, da je bilo vse to skupaj -, bi moral nemudoma poklicati FBI. Ampak to so bili možgani, ki so jih premogli,« naj bi povedal Bannon, ki ga je Trump sicer lani odpustil iz Bele hiše.