Šišenski center urbanih športov in kulture Urban Roof, ki pod eno streho združuje poligon za skejterje, plezalno steno, dvorano za ples in še kaj, se mora po sedmih letih preseliti. Športno društvo Ilužn je dobilo odločbo, da mora do 21. januarja izprazniti najete prostore v Ulici Milana Majcna.

Takšen razplet so pričakovali, saj so se pred sedmimi leti z lastnikom stavbe dogovorili za začasno rabo hale, v kateri so bili pred tem trgovina z avtomobilskimi deli, delavnica in skladišče. Najprej poskusno za nekaj mesecev, nato za tri leta, na koncu pa se je njihov najem