Leto 2017 bo imelo vedno posebno mesto v srcu Luke Dončića. Septembra je v prvem nastopu za državno reprezentanco prišel do naslova evropskega prvaka, nato pa v dresu Reala Madrid dokončno potrdil, za kako posebnega košarkarja gre. Ob odsotnosti poškodovanih Sergia Llulla, kasneje še Anthonyja Randolpha, Ognjena Kuznića in Gustava Ayona je pri vsega 18 letih vse breme v igri prevzel na svoja ramena in kraljevi klub vodi po začrtanih rezultatskih tirnicah. Razkošen talent, ki ga premore, je pred vstopom v leto 2018 na ogled postavil pri zmagah proti Fenerbahčeju v evroligi in Estudiantesu v španskem prvenstvu.

Proti turškemu moštvu je slovenski reprezentant 20 točkam dodal deset asistenc in osem skokov, proti mestnemu tekmecu pa 24 točkam osem skokov in pet asistenc. Tako je v evroligi prišel do naziva najkoristnejšega posameznika (MVP) 15. kroga, v španskem prvenstvu pa meseca decembra, s čimer je pri 18 letih in desetih mesecih postal najmlajši igralec v zgodovini tekmovanja, ki mu je to uspelo. Na obračun je povprečno dosegal po 16,7 točke, šest skokov in 4,7 asistence, njegov povprečni statistični indeks pa je znašal kar 24.

Na današnji tekmi 13. kroga proti Baskonii je Ljubljančan postavil nov mejnik – v španskem prvenstvu je odigral svojo stoto tekmo. »Na tem tekmovanju je debitiral, ko je bil še otrok. Pri šestnajstih letih je stopil na parket ob koncu tekme proti Unicaji, vrgel trojko in zadel. Gre za posebnega človeka in izjemnega košarkarja, ki že zdaj počne pomembne stvari. Ker je pri nas že od svojega trinajstega leta, smo še toliko ponosnejši nanj. Vsakič, ko igra, naredi nekaj posebnega, a tega smo v klubu že vajeni, saj ga vsak dan spremljamo na treningih,« je ob posebnem dogodku o Dončiću povedal trener Reala Madrida Pablo Laso.

Šestnajsti krog evrolige bo sicer bržkone postregel z debijem Bena Udriha v dresu Žalgirisa, ki bo gostoval pri Crveni zvezdi. Petintridesetletni Savinjčan se v evropsko košarko vrača po trinajstih letih in se že veseli sodelovanja s trenerjem Šarunasom Jasikevičiusom, proti kateremu se je pred odhodom čez lužo nekajkrat tudi pomeril. »Kako se ne bi spomnil tega. Jasikevičius je eden od najboljših evropskih košarkarjev vseh časov. Če se ne motim, je oboževal igro 'pick and roll'. Prepričan sem, da jo precej uporablja tudi kot trener, kar mi je pisano na kožo, zato se sodelovanja z njim veselim,« je litovskim medijem povedal Beno Udrih, ki nima težav s tem, da bo v igro prihajal s klopi za rezervne igralce. Ko bi le bilo tako tudi pred leti v slovenski reprezentanci.