Recept za pripravo odlične kremne gobove omake mora imeti vsak dober kuhar. Ta recept je že tak. Uporabite lahko vaše najljubše gobe in seveda tiste, ki so vam na razpolago. Rjavi šampinjoni so odlična izbira, saj so ravno prav kompaktni in z malo spretne obdelave zelo okusni.

Ta recept za pripravo pireja zahteva gomolj zelene. Gomolj iz zelene na ogled ni ravno najlepši, a je ob pravilni pripravi božanski. Najtežji del priprave pireja iz zelene je rezanje gomolja na kocke. Takole postopajte: zeleno najprej odrežite na spodnjem delu gomolja. Potem pa še na zgornjem. Previdno! Potem gomolj postavite na odrezan del, da se ne kotali sem in tja. Potem pa jo z nožem postopoma previdno obrezujte. Nato jo narežite na kose, pravokotnike in kocke. Z vajo postane lažje!

Naj bo začetek novega leta bolj zdrav in malo manj kaloričen, zato poizkusite pire iz gomolja zelene, navdušeni boste. Da bo kremna gobova omaka odlična, pa že tako ali tako veste, kajne?

VIDEORECEPT: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=g44xN8kZlmI

Pa dober tek! Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/.

RECEPT

PRIPRAVA

Gomolj zelene previdno olupite in narežite na kocke, potem pa v mleku skuhajte do mehkega. Nekaj mleka prihranite, ostalega pa odlijte.

V ponvi stopite maslo in dodajte mleko, potem pa zmehčajte sesekljano čebulo. Dodajte sesekljan česen in gobe ter posolite in popoprajte, potem pa kuhajte toliko časa, da voda, ki jo gobe spustijo izpari. Dodajte moko in premešajte, potem pa dodajte vodo, premešajte, dodajte še smetano, parmezan in poper. Premešajte in kuhajte, da se omaka zgosti, nato pa posipajte še s sesekljanim peteršiljem.

V mešalnik dajte odcejeno kuhano zeleno, dodajte maslo, sol, muškatni orešček in zmiksajte. Dodajte toliko mleka, da dobite kremast pire. Na krožnik servirajte pire, dolijte gobovo omako, okrasite s parmezanom in peteršiljem ter poprom in takoj postrezite.