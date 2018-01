Nadzorniki družbe so novo upravo, v kateri sta poleg Zadela še Metod Podkrižnik in Irma Gubanec, imenovali v petek. Zato je šlo danes bolj za spoznavno srečanje kot pa za formalni sestanek, je povedal Slosar in dodal, da je zato tudi še prezgodaj za kakšne načrte. »To so zdaj naši sodelavci. Našo podporo imajo in upam, da bomo vsi skupaj peljali Luko naprej, kot je šla do zdaj,« je dodal Slosar.

Zadel je vzdušje na srečanju ocenil kot »prijateljsko, tvorno in konstruktivno«. Ob tem je tudi sam izrazil upanje, da jim bo s skupnimi močmi uspelo izpeljati zastavljeno.