Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so prejeli obvestilo o ošpicah pri otroku, ki se je pred prazniki vrnil s potovanja v Srbiji. Gre za predšolskega otroka, cepljenega z enim odmerkom cepiva proti ošpicam, so pojasnili. Kot smo neuradno izvedeli, otrok okreva v domači oskrbi.

Pomembno je pravočasno prepoznavanje Prvi odmerek cepiva prejmejo otroci od dopolnjenih 12 mesecev do dopolnjenih 18 mesecev starosti, drugi odmerek pa ob vstopu v osnovno šolo. Po prvem odmerku cepiva proti ošpicam je zaščita 95- do 97-odstotna, po drugem odmerku pa 99-odstotna. Cepivo proti ošpicam velja za eno najučinkovitejših cepiv; kot kaže, je otrok sodil med redke ljudi, pri katerih se vseeno ne razvije zadostna zaščita pred to zelo nalezljivo boleznijo. Pomembno je, da jih pravočasno prepoznamo, opozarjajo na NIJZ. Vsem, ki se po praznikih vračajo iz tujine, še posebno z območij, kjer so trenutno izbruhi ošpic, svetujejo, da ob pojavu značilnih bolezenskih znakov (vročina, vnetje očesnih veznic, nahod, kašelj in značilen rdečkast izpuščaj) o tem po telefonu takoj obvestijo izbranega osebnega zdravnika in ostanejo doma. Pomembno je, da ne hodijo v čakalnico in ne širijo bolezni. Glede nadaljnjega ukrepanja naj upoštevajo navodila zdravnika.

Večina obolelih ni bila cepljena Na območju Republike Srbije se z izbruhi ošpic soočajo že od začetka oktobra 2017. Za to zelo nalezljivo boleznijo je v zadnjih mesecih zbolelo že več kot 680 ljudi, za dva obolela pa je bila okužba usodna. Tako je pred tremi dnevi v Nišu umrl dveletni deček, potem ko so se zdravniki dva tedna borili za njegovo življenje. Deček ni bil cepljen proti ošpicam, saj je v preteklih dveh letih prebolel več pljučnic, čemur naj bi botrovale težave z imunskim sistemom, je poročal srbski Blic. Prva žrtev ošpic v Srbiji je bil konec lanskega decembra mlajši moški iz Beograda. Kot so potrdili zdravniki, tudi on ni bil cepljen. Srbski zdravniki opozarjajo, da kar 91 odstotkov tistih, ki so zboleli za ošpicami, ni bilo cepljenih. Težave z ošpicami so imeli v zadnjem času tudi v Italiji, Romuniji in Grčiji. V Sloveniji je lani za ošpicami zbolelo sedem ljudi. Večina primerov je bila vnesenih ali povezanih z mednarodnimi potovanji. Zbolijo predvsem necepljeni ljudje, ki potem prenesejo okužbo na druge nezaščitene ljudi, kar ima lahko za posledico izbruh ošpic. Vsakdo, ki proti ošpicam ni zaščiten, tvega, da bo zbolel, so pojasnili na NIJZ.