Islandija, ki ima zgolj okoli 323.000 prebivalcev in se ponaša z močno ekonomijo, ki temelji na turizmu in ribištvu, je na seznamu enakosti med spoloma Svetovnega ekonomskega foruma na prvem mestu. Toda Islandke so vsaj do nedavnega zaslužile 14 do 18 odstotkov manj kot moški. Z zakonom, ki je prišel v veljavo s prvim dnem tega leta, pa bodo podjetja morala dokazati, da zaposlenim plačujejo enako za enako delo ne glede na spol. Z uzakonitvijo tega zakona je Islandija postala prva država, ki je legalizirala enako plačilo tako za ženske kot moške.

Nov zakon velja tako za javna kot zasebna podjetja Po novem zakonu bodo podjetja z več kot 25 zaposlenimi morala zagotoviti potrdila, da je delo enake vrednosti tudi enako plačano. Tisti, ki tega dokazila o enakosti plačila ne bodo imeli, bodo morali plačati kazen. Nekatere države so sicer tovrstno obvezo že uvedle, vendar je Islandija prva, kjer to velja za delodajalce tako v javnem kot zasebnem sektorju.