Nova pravila z imenom MiFID II bodo vplivala na vse ravni bančnega poslovanja, od trgovanja z zalogami, obveznicami in blagovnimi znamkami. Prisilila bodo banke, upravitelje premoženja in trgovce, da podrobno in javno poročajo o transakcijah, vrednih bilijone evrov. Cilj sprememb je preprečiti ponovitev finančne krize, povečati transparentnost in okrepiti varnost vlagateljev, poroča Guardian.

Posredniki in upravitelji premoženja bodo morali javno poročati o podrobnostih vsake menjave, da bi se izognili zlorabam na trgu. Tudi cene bodo morali javno objaviti in to v realnem času. Velik del trgovanja se bo preselil v elektronsko obliko, med njimi tudi trgovanje z obveznicami, ki so se do sedaj po navadi prodajale preko telefona. Investicijske banke bodo morale posebej zaračunavati za raziskave, da bi zmanjšale stroške za investitorje.

Banke in trgovske družbe so se v nekaterih državah na spremembo pripravljale pozno v noč, medtem ko nekatere države sprememb še niso pričele implementirati. Enajst od osemindvajsetih članic Evropske unije je direktivo MiFID II vpeljalo v svojo zakonodajo, banke v njihovih državah pa so bile danes pripravljene na delovanje po novih načelih. Med njimi so Nemčija, Francija in Velika Britanija. Slovenija, kot med drugimi tudi Bolgarija, Hrvaška, Grčija, Estonija in Finska direktive še niso implementirale, kot kažejo podatki Evropske komisije. Evropski regulatorji so zato odobrili krajšo zamudo pri upoštevanju nekaterih vidikov zakonodaje.