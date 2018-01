Kuhinjski pripomočki, ki jih nikoli ne uporabljate Če tistega aparata za topljeni sir, ki ždi globoko v kuhinjski omarici, niste potrebovali za novoletno gostijo, je zelo verjetno, da ga ne boste nikoli uporabili. Enako velja za druge male aparate, ki ste jih kupili v prepričanju, da boste iz sebe naredili kuharskega mojstra, ali pa ste jih dobili v dar. Prečešite kuhinjo, zberite vse pripomočke, na katere ste že pozabili, in jih prodajte ali podarite. Nikar ne pozabite pregledati predala z začimbami in zavrzite vse s pretečenim datumom.

Okraski, ki jih nikoli ne obesite Z leti se nam nabere kar precej praznične dekoracije, ki jo spravljamo v klet ali garažo. Priznajte, da ste na katero od škatel z okraski letos preprosto pozabili! In da ne govorimo o tistih pokvarjenih božičnih lučkah, ki smo jih predlani pospravili v dobri veri, da jih bomo že še popravili. Okrasje, ki ga že dolgo niste obesili, vrzite proč ali podarite, še uporabne kroglice in girlande pa skrbno pospravite do prihodnjih praznikov.

Posteljnina in brisače, ki jih ne daste niti gostom Če ste imeli med prazniki na obisku družino ali prijatelje, ste gotovo pobrskali po omarah za dodatno posteljnino in brisače. Pri tem pa ste ugotovili, da je dobršen del teh že tako spran, da jih ne morete dati niti (nepovabljenim) gostom. Znebite se starih prešitih odej, blazin z madeži, dotrajane posteljnine in luknjastih brisač, ki ste jih potlačili v zadnji del omare. Posteljnino in brisače, ki niso več v dobrem stanju, bodo z veseljem sprejeli v zavetiščih za živali, s perjem polnjene vzglavnike pa raje vrzite proč, ker se v njih lahko zaredijo pršice.

Igrače, ki vaših otrok ne zanimajo več Zagotovo so vaši otroci med prazniki dobili v dar vrsto novih igrač. Zdaj je pravi čas, da skupaj z malčki pobrskate med zalogo igračk in izberete tiste, s katerimi se ne igrajo več. Otrokom razložite, da nekateri njihovi vrstniki iz družin, ki komaj shajajo, niso dobili prazničnih daril, zato bi jih z donacijo že pozabljenih igrač zelo razveselili. Zbrane igrače podarite človekoljubnim organizacijam ali pa jih izmenjate v okviru družine in prijateljev. Če se otroci igračkam ne želijo odpovedati, uvedite pravilo, da morajo za vsako novo izločiti eno staro.