Od pljuska živahnih barv do mešanja kovinskih materialov vsepovsod – notranji oblikovalci nam odpirajo vpogled v vodilne trende letošnjega leta. In verjemite, čudoviti so!

Drzne barve Močni in drzni barvni odtenki so na vročem seznamu trendov že drugo leto zapored. Četudi imamo radi nevtralen bel interjer, bogate barve draguljev, kot so turkizna, črna in zažgani oranžni odtenki, čedalje pogosteje prodirajo vanj. Izdelovalec barv Sherwin-Williams je za vodilno barvo leta 2018 razglasil intenziven odtenek modrozelene, medtem ko je konkurenčna družba Pantone napovedala, da bo v novem letu suvereno zavladala bogata vijolična. Notranji oblikovalci svetujejo, da draguljaste barve kombiniramo z manj intenzivnimi barvnimi odtenki ali jih uokvirimo s temnim ali črnim robom.

Mešanje kovin Še pred nekaj leti je v svetu notranjega dizajna veljala popolna prepoved mešanja kovinskih materialov, zdaj pa so si oblikovalci enotni, da si sodobni lastniki domov želijo še kaj več od vodnih armatur iz bakra ali medenine. Moderna in eklektična kombinacija je denimo svetilka iz tolčenega bakra nad kuhinjskim otokom s pipo in odpirali za vrata kuhinjskih omaric iz kroma. Kovine lahko mešamo tudi v drugih prostorih, ne le v kuhinji – od armatur in okovja do svetil. Da ublažimo industrijski vtis nekaterih kovin, jih združimo z naravnim kamnom, na primer marmorjem ali apnencem, vsekakor pa velja poiskati kovine z neobičajno obdelavo: mat črno, satenasto ali nelakirano medenino ter črni nikelj.

Svetle lesene talne obloge s teksturo Les v rdečkastih odtenkih skupaj z eksotičnimi tropskimi vrstami, kot sta brazilska češnja in oreh, pada v pozabo. Trendi lesenih talnih oblog imajo raje svetlejšo barvno paleto v naravnih barvah ali luženo na belo, saj svetlejša tla osvetlijo interjer in lažje zakrijejo nepravilnosti. Zaradi tega so idealna za družine z otroki in hišnimi ljubljenčki. Izberete lahko tudi postarane ali krtačene lesene talne obloge, ki ponujajo vintidž videz, deske za kmečki pod pa naj bodo dovolj široke, da ustvarijo vtis prostornosti. Če se vendarle ne morete odpovedati temnemu klasičnemu parketu, ga zaradi kontrasta združite s svetlimi stenami in belo obrobo.

Naravni materiali V notranjem dizajnu smo že več let priče ekološki zavesti – pogosto iščemo opremo, ki je izdelana iz naravnih in trajnostnostih materialov. Za letošnje leto pa oblikovalci napovedujejo, da bo notranja oprema vizualno še bolj zračna in primerna za minimalističen interjer. Koncept »manj je več« se nadaljuje s čipkastimi visečimi mrežami in dnevnimi ležišči ter pohištvom iz protja in ratana v sodobnejšem dizajnu.

Beton na nepričakovanih mestih Ste naveličani keramičnih ploščic v kuhinji in kopalnici? Zamenjajte jih z betonskimi oblogami in trend nadaljujte še drugod po stanovanju. Beton že dolgo ni več omejen zgolj na delovne površine v kuhinji, temveč ga najdemo vsepovsod - od okvirjev kamina do kopalnih kadi. Tudi stene so vse pogosteje obložene z betonskimi ploščami, ki se odlično skladajo s sodobnim pohištvom ali starinskimi kosi opreme.