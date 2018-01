Predlog, ki so se ga domislili v nizozemski energetski mreži TenneT, predvideva izgradnjo umetnega otoka, ki bi postal središče za velike morske vetrne elektrarne. Za projekt je že predvidena tudi natančna lokacija, in sicer Dogger Bank, ki je 125 kilometrov oddaljen od vzhodne angleške obale. Območje naj bi bilo zaradi svoje vetrovne in plitve lege izjemno primerno.

Napajalni voziček bi električno energijo prek kabla za dolge razdalje pošiljal v Združeno kraljestvo in na Nizozemsko, po možnosti pa tudi v Belgijo, Nemčijo in na Dansko. V podjetju TenneT so nedavno predstavili tudi raziskavo, v kateri ugotavljajo, da bi bil njihov načrt lahko tudi milijardo evrov cenejši od konvencionalnih vetrnih farm in mednarodnih energetskih kablov. Predlog, ki zveni dokaj znanstvenofantastično, se ponuja kot rešitev industriji, ki se trudi poceniti pridobivanje vetrne energije na morju in jo tako narediti bolj prevladujočo.