Sporni posnetek je nastal med sprehodom po gozdu Aokigahara, ki leži ob vznožju gore Fuji na Japonskem. Gozd je sicer svetovno znan kot eno od prizorišč številnih samomorov, sprehajalce pa ob poteh spremljajo napisi, ki želijo odvrniti od storitve samomora. Na truplo so med sprehodom očitno naleteli tudi Logan Paul in njegovi prijatelji, ob tem pa so se odločili dogodek posneti in iz tega narediti 15-minutno objavo na družbenem omrežju. V posnetku truplo večkrat vzamejo pod drobnogled kamere, ob tem pa zameglijo zgolj obraz pokojne osebe.

Paul med snemanjem dogajanje tudi komentira: »Ni vrnitve. Videl sem nekaj, česar ne morem več ne-videti. To je med petimi najbolj norimi rečmi, ki sem jih doživel v življenju. Najbolj nora!«

Podobno kot v primeru slovenskega Facebook umora, je tudi Loganov posnetek pritegnil veliko občinstvo, ki je bilo zaradi dosega, ki ga ima mladi youtube zvezdnik, še toliko večje. Že kmalu pa so se pričele vrstiti tudi kritike na račun njegovega slabega okusa in popolnega nespoštovanja človeškega dostojanstva.

Youtube je posnetek po pritožbah že umaknil, opravičilo pa je ponudil tudi Paul. Pravi, da nikakor ni želel senzacionalizirati svojega vloga, saj da ima že tako veliko ogledov. Trdi, da je želel z objavo zgolj začeti razpravo o samomorih in pomagati pri preprečevanju slednjih.