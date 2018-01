Vreme je zmedeno, saj so v Anchoragu na Aljaski pri severnih medvedih v torek namerili sedem stopinj Celzija, v Jacksonvillu na Floridi pri aligatorjih pa le tri stopinje.

Medtem ko so na severu, srednjem zahodu in severovzhodu zime navajeni, čeprav ne tako nizkih temperatur tako dolgo časa, pa imajo veliko več težav na jugu ZDA, kjer morejo odpirati posebne centre za gretje premraženih.

V Indianapolisu so zaradi mraza minus 24 stopinj zaprli šole, v Chicagu se zaradi močnega vetra občutek mraza spušča na minus 37 stopinj, v St. Louisu v Missouriju so našli truplo zamrznjenega brezdomca, ki se po spanju v mrazu minus 21 stopinj več ni premaknil, med mrtvimi pa sta tudi 27-letna ženska in 57-letni moški iz Wisconsina.

Oblasti prebivalce svarijo pred hudim mrazom od juga Teksasa pa tja gor do Kanade ter od Montane na zahodu do Maina na vzhodu ZDA. Mraz je med drugim ujel labode v mlaki Virginije, v New Yorku je moteno delovanje trajektov, Niagarski slapovi so se spremenili v ledeno lepoto, ceste po večjem delu ZDA pa so izjemno nevarne.

Ledena doba še najmanj do ponedeljka

V mestu Savannah v Georgii so povprečne januarske temperature 16 stopinj Celzija, v torek opoldne pa so namerili minus ena in prebivalci prvič v življenju opazujejo ledene sveče. Podobno noro je tudi v Teksasu, Tennesseeju, Alabami, Mississippiju in drugje. V Atlanti, ki je leta 1996 v hudi vlažni vročini gostila poletne olimpijske igre, so v torek namerili minus 11 stopinj Celzija.

V četrtek pa severovzhod ZDA čaka novo snežno neurje z vetrovi do 80 kilometrov na uro in sneg, kar pomeni, da bo zelo verjetno prihajalo do izpadov električne energije. Takoj naslednji dan v petek pa se bodo temperature spet močno spustile in ledena doba se bo nadaljevala najmanj do ponedeljka, napovedujejo meteorologi.