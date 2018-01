»Stotine milijonov dolarjev na leto in nobene hvaležnosti ali spoštovanja. Niti pogajati se nočejo o že zdavnaj potrebni mirovni pogodbi z Izraelom. Če se Palestinci niso več pripravljeni pogovarjati o miru, zakaj bi jim v prihodnje še naprej dajali veliko denarja,« je tvitnil Trump.

Haleyjeva je sicer še pred Trumpovim tvitom razložila, da predsednik noče dati dodatnega denarja ali pa namerava povsem prekiniti plačila agenciji ZN (UNRWA), ki pomaga Palestincem preživeti. ZDA so namreč največja posamična donatorka omenjeni agenciji in so ji leta 2016 zagotovile skoraj 370 milijonov dolarjev.

Na drugem mestu je EU s 160 milijoni dolarjev, vendar pa je k temu potrebno prišteti še prispevek posameznih članic EU in skupni evropski znesek je bil leta 2016 tako 470 milijonov dolarjev. Slovenija je prispevala skoraj 55.000 dolarjev, Nemčija skoraj 74 milijonov in Velika Britanija več kot 73 milijonov. Savdska Arabija je prispevala skoraj 150 milijonov dolarjev.

Trump je z nedavno odločitvijo o priznanju Jeruzalema kot izraelske prestolnice in napovedjo selitve ameriškega veleposlaništva v Jeruzalem za ZDA zapravil vlogo nepristranskega mirovnega posrednika med Palestinci in Izraelci.

Kasneje je 128 držav članic ZN z resolucijo zavrnilo Trumpovo odločitev in kot kaže, je predsednik ZDA jezen. Haleyjeva je pred glasovanjem grozila državam z izdelavo seznama tistih, ki ne bodo glasovali z ZDA in je za tiste, ki so glasovale proti resoluciji ali se vzdržale pripravila svečan sprejem.