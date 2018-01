Že takrat so prebivalci stanovanjske soseske BS3 začeli spraševati, kdaj se lahko prijavijo za najem teh vrtičkov, kar je napovedovalo, da ponudba ne bo zadostila povpraševanju. Spomladi so na občini za 64 vrtičkov prejeli več kot 150 prijav, kar je še dodatno potrdilo, da si Ljubljančani in Ljubljančanke želijo vrtičkov v bližini svojih domov in ne na obrobju mesta. Bežigrajčani so na občinske vrtičke čakali že vsaj od leta 2008, ko je občina izvedla svoj pohod nad črne gradnje na svojih zemljiščih, obenem pa je bila to edina lanska pridobitev za ljubljanske vrtičkarje. Občin